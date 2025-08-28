Diese Wölkchen gehören ab jetzt in jede Brotdose

Wie wäre es, wenn morgens ein Teller mit fluffigem, wohlduftendem Gebäck vor dir steht und für einen leckeren Start in den Tag sorgt? Viel besser als genervt aus dem Bett zu steigen, weil der Wecker dich unsanft daran erinnert, dass es Zeit ist, aufzustehen. Das Gebäck klingt gut, oder? Dann wird es Zeit für unsere Apel-Karotten-Wölkchen. Komm, ich verrate dir schnell das Rezept!

Gesund genießen: Apfel-Karotten-Wölkchen

Die Wölkchen eignen sich hervorragend als Frühstücksidee – ob zu Hause zu einem Kaffee oder Tee oder eingepackt für unterwegs. Durch ihre kompakte Größe passen die Apfel-Karotten-Wölkchen auch perfekt in kleine Kinderhände und lassen sich leicht in die Brotdose packen. So sind sie ein toller Snack für die Schule, den Kindergarten oder das Büro und liefern durch Haferflocken und Haselnüsse langanhaltende Energie für den Tag.

Unsere Apfel-Karotten-Wölkchen verbinden gesunde Zutaten mit gutem Geschmack. Die natürliche Süße kommt von geriebenen Äpfeln und Karotten, die zudem wichtige Vitamine und Ballaststoffe liefern. Haferflocken sorgen für sättigende Energie und eine leichte, kernige Textur, während gemahlene Haselnüsse dem Gebäck eine nussige Note und gesunde Fette hinzufügen. Sie schmecken fruchtig, etwas nussig und sind wunderbar weich.

Ein großer Pluspunkt ist auch, wie schnell und unkompliziert die Apfel-Karotten-Wölkchen gemacht sind. In weniger als einer halben Stunde kannst du sie frisch aus dem Ofen nehmen. Sie sind außerdem ideal zum Einfrieren: Backe einfach eine größere Portion vor, friere sie ein und taue sie je nach Bedarf auf. So hast du jederzeit einen gesunden Snack griffbereit. Ideal für spontane Situationen, einen stressigen Morgen oder wenn du für Abwechslung in der Lunchbox sorgen möchtest.

Apfel-Karotten-Wölkchen

Portionen 20

Zutaten

125 g Apfel

100 g Karotten

50 g weiche Butter

30 g Honig

1 Ei

75 ml Milch

50 g Haferflocken

100 g Mehl

30 g gemahlene Haselnüsse

1 TL Backpulver

1 TL Zimt Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C vor.

Wasche Apfel und Karotte, entferne die Enden und das Kerngehäuse. Reibe Apfel und Karotte fein und stelle sie beiseite.

Verrühre die Butter mit dem Honig und dem Ei. Rühre die Milch unter. Gib die Apfel- und Karottenraspeln dazu.

Zerkleinere die Haferflocken grob in einem Mixer und mische sie mit Mehl, gemahlenen Haselnüssen, Backpulver und Zimt.

Gib die Mischung zu den restlichen Zutaten und verrühre alles kurz.

Setze kleine Wölkchen mit einem Esslöffel auf ein Backblech und backe sie im vorgeheizten Ofen für 12-15 Minuten.

