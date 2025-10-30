Apfel-Kürbis-Taschen mit Blätterteig: einfacher geht’s kaum

Gibt es etwas Schöneres, als am Nachmittag eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken und dazu etwas Süßes zu essen? Wir empfehlen für diese süße Auszeit selbst gebackene Teilchen wie unsere Apfel-Kürbis-Taschen. Die schmecken nicht nur unfassbar gut, sondern passen auch hervorragend zur aktuellen Jahreszeit.

Knusprige Apfel-Kürbis-Taschen: Genuss pur!

Wieso? Kürbisse haben jetzt Saison, und Äpfel gehören für uns sowieso zum Herbst dazu. Wieso also nicht beide kombinieren und daraus Apfel-Kürbis-Taschen backen? Eben! Die Blätterteigtaschen werden besonders saftig, weil wir zunächst sowohl die Apfel- als auch die Kürbisstücke weich kochen und sie anschließend mit Apfelmus vermengen. Außerdem nutzen wir gekauften Blätterteig, weshalb die Apfel-Kürbis-Taschen nicht nur blitzschnell vor- und zubereitet sind, sondern auch kinderleicht gezaubert.

Wir haben noch einen Tipp: Wer mag, kann die Apfel-Kürbis-Taschen vor dem Verzehr noch mit Zuckerguss verzieren. Dafür einfach Puderzucker und Zitronensaft glattrühren und mit einem Löffel ein Muster auf das abgekühlte Gebäck malen.

Gut zu wissen: Kennst du die Vielfalt der Kürbisse? Wenn du dich mehr über den saisonalen Liebling informieren möchtest, erzählen wir dir gerne alles, was du über Kürbisse wissen musst.

Kürbis schmeckt also nicht nur herzhaft, sondern auch süß. Neben unseren Apfel-Kürbis-Taschen beweisen das auch Rezepte wie dieser amerikanische Kürbiskuchen oder dieser gebackene Kürbis mit Honig, Zimt und Vanilleeis. Bevor du aber diese Leckereien ausprobierst, startest du am besten mit unseren Apfel-Kürbis-Taschen. Wir wünschen viel Vergnügen!

