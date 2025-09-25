Dieser Drink wird dein neuer Herbstliebling

Der Apfel Lillet ist das perfekte Herbstgetränk für alle, die den Mix aus fruchtiger Frische und gemütlicher Wärme lieben. Egal, ob du nach einem Drink für einen entspannten Abend suchst oder deine Gäste bei einem gemütlichen Treffen in der kühleren Jahreszeit überraschen möchtest: Dieser Aperitif bringt herbstliche Atmosphäre ins Glas.

Für entspannte Herbstabende: Apfel Lillet

Die Kombination aus fruchtig-herben Lillet, Apfelsaft und spritzigem Tonic Water ist harmonisch abgestimmt und trotzdem einfach in der Zubereitung. Alles, was du brauchst, ist ein großes Gefäß oder einen Shaker, in dem du die Zutaten gut miteinander vermischst. Serviert wird der Drink am besten auf Eis in hübschen eleganten Gläsern.

Für den herbstlichen Touch kannst du ihn mit dünnen Apfelscheiben, Zimtstangen oder einer Prise Zimt garnieren. Der feine Duft von Apfel und Zimt erinnert sofort an gemütliche Nachmittage mit Apfelkuchen und Tee, aber mit einem kleinen Schuss.

Du kannst den Apfel Lillet so an deine Vorlieben anpassen, dass er dir schmeckt. Für mehr Süße nimmst du einen kräftigen, naturtrüben Apfelsaft; für eine herbere Note lieber klaren Apfelsaft. Auch das Mischverhältnis kannst du nach deinem Geschmack variieren.

Du magst kein Tonic Water? Dann probiere Sprudelwasser oder Ginger-Ale stattdessen. Gerade Zweiteres sorgt nochmal für einen ganz anderen Geschmack. Möchtest du die Zimtnote verstärken? Dann gib etwas Zimtsirup zum Drink hinzu.

Oder du verzierst dein Glas mit einem hübschen Zimt-Zucker-Rand. Dazu gibst du etwas Apfelsaft auf einen kleinen Unterteller und etwas Zimt-Zucker-Mischung auf einen zweiten Teller. Dann tauchst du dein Glas erst in den Saft und dann in die Würzmischung. Kleiner Aufwand, große Wirkung!

Ebenfalls mit wenig Aufwand zauberst du eine stimmungsvolle Beleuchtung für deinen Cocktailabend. Bei unseren Kollegen von Geniale Tricks findest du 10 Ideen für DIY-Windlichter, die du im Handumdrehen umsetzen kannst.

Mit dem Apfel Lillet sorgst du für einen Genussmoment im Herbst und auch für ein optisches Highlight. Das goldene Getränk, kombiniert mit Eiswürfeln und Apfelgarnitur, macht auf jeder Tafel eine tolle Figur und zaubert herbstliche Stimmung in jeden Feierabend.

Cocktails und Aperitifs mit Lillet schmecken das ganze Jahr über. Neben unserem Apfel Lillet lieben wir aktuell den Birnen-Ingwer-Lillet mit Zimt. Herrlich erfrischend schmecken auch Lillet Lemon und Lillet Orange Spritz. Cheers to us!

Apfel Lillet Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 120 ml Lillet Blanc z.B. dieser hier 🛒

120 ml Apfelsaft

120 ml Tonic Water

Eiswürfel

2 Zimtstangen

Apfelscheiben zum Dekorieren Zubereitung Verrühre Lillet, Apfelsaft und Tonic Water in einem Gefäß gut miteinander.

Gib ein paar Eiswürfel in zwei Gläser und verteile den Apfel Lillet darauf.

Wenn du magst, garniere den Drink mit je einer Zimtstange und Apfelscheiben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.