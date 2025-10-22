Apfel-Marzipan-Tarte: herbstlicher Kuchen für den Nachmittag

Bei uns landet in diesem Herbst eine besonders süße Verführung auf der Kaffeetafel: eine Apfel-Marzipan-Tarte, der mit Zimt und Aprikosenmarmelade verfeinert wird. Wenn du wissen möchtest, wie sie gebacken wird, dann musst du einfach weiterlesen.

Apfel-Marzipan-Tarte: süß und verführerisch lecker

Für die Apfel-Marzipan-Tarte hast du wahrscheinlich schon fast alle Zutaten im Haus. Neben Mehl, Eiern, Butter, Zucker, Salz und Zitronensaft benötigst du noch Zimt, Marzipanrohmasse, Äpfel und Aprikosenmarmelade. Hast du alles beisammen, kannst du auch schon mit dem Zubereiten des Teigs starten.

Vermenge Mehl mit der kalten Butter, Zucker, Eigelb und einer Prise Salz in einer Schüssel und verknete dann rasch alles mit den Händen zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und lege sie zum Ruhen für eine Stunde in den Kühlschrank.

Währenddessen wäschst, schälst und viertelst du die Äpfel. Magst du einen säuerlichen und frischen Kontrast zu der süßen Marzipanfüllung, dann eignen sich saure Sorten wie Boskop besonders gut. Entferne die Kerne und schneide die Äpfel dann in Spalten. Damit sie in der Zwischenzeit nicht braun anlaufen, beträufelst du sie mit Zitronensaft. Auch die Marzipanrohmasse raspelst du mit einer Küchenreibe fein.

Den Teig rollst du nach der Ruhezeit auf einer bemehlten Fläche aus und drückst in in eine gefettete Tarteform fest. Hast du keine zur Hand, geht auch eine Springform. Verteile die Marzipanraspel auf dem Teig, lege die Apfelspalten fächerförmig obendrauf und bestreue alles mit einer Mischung aus Zimt und braunem Zucker. Der karamellisiert später beim Backen leicht und verleiht der Tarte so noch einmal eine weitere Geschmackskomponente. Darüber streichst du ein verquirltes Ei und backst den Kuchen für 35 Minuten goldbraun.

Damit ist die Apfel-Marzipan-Tarte aber längst noch nicht fertig. Wir setzen nämlich noch einen obendrauf und bestreichen den gebackenen Kuchen mit warmer Aprikosenmarmelade. Das sorgt für einen süßen Kick und verleiht der Tarte gleichzeitig Glanz.

