Backe dir ein Apfel-Möhren-Brot mit Körnern zum Frühstück

Mir geht es wahrscheinlich wie vielen anderen auch: Ich liebe frisches Brot! Wenn es dann noch selbst gebacken ist, umso besser. Denn dann kann man nicht nur bestimmen, was hineinkommt, sondern man kann sich auch schon durch den Duft in der Küche auf das Brot freuen. So wie bei diesem Apfel-Möhren-Brot mit Körnern. Lass es uns doch zusammen backen!

Apfel-Möhren-Brot: saftig, leckeres Rezept

Brot existiert in seinen frühesten Formen seit über 10.000 Jahren. Damals nutzten Menschen Körner von Getreidesorten wie Emmer und Einkorn, die sie zu einem Brei verarbeiteten und diesen dann in Form von Fladen auf heißen Steinen buken.

Die Ägypter haben dann vor rund 6.000 Jahren den Prozess der Teiggärung entdeckt und das Backen von Hefebroten perfektioniert. Sie haben quasi den Grundstein für das heutige Brot gelegt.

Wenn du die Zutaten genauer betrachtest, spürst du sofort den Reiz dieses Rezepts. Geraspelte Möhren und Äpfel sorgen für eine leichte Süße und eine feine Textur. Dazu kommen Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Leinsamen, die nicht nur knackig schmecken, sondern auch wertvolle Nährstoffe liefern. Essig sorgt dafür, dass das Brot beim Backen fluffiger wird.

Das fertige Apfel-Möhren-Brot passt hervorragend auf den Frühstückstisch, begleitet eine leichte Suppe oder schmeckt einfach pur mit etwas Butter. Mit seiner besonderen Mischung bringt es Abwechslung in den Alltag und schenkt dir eine ausgewogene Mahlzeit, die lange sättigt.

Wenn dir das Apfel-Möhren-Brot gefällt, probiere auch das herzhafte Zucchini-Käsebrot. Oder backe ein mediterranes Feta-Tomaten-Brot, das nach Sommer schmeckt. Für kleine Portionen eignen sich die knusprigen Körnerbrötchen perfekt.

Apfel-Möhren-Brot Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 1 Brot Kochutensilien 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Würfel frische Hefe

350 ml Wasser lauwarm

1 Möhre

1 Apfel

500 g Dinkelmehl Type 630

50 g Sonnenblumenkerne

2 EL Leinsamen

2 EL Kürbiskerne

1,5 TL Salz

2 EL Essig Zubereitung Löse zuerst die Hefe im lauwarmen Wasser auf.

Wasche Möhre und Apfel. Schäle die Möhre und reibe beides fein in eine Schüssel.

Gib Mehl, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne, Salz und Essig hinzu und vermische alles.

Gieße das Hefewasser hinzu und verknete alles zu einem Teig.

Fette eine Kastenbackform ein und fülle den Teig hinein.

Backe das Apfel-Möhren-Brot bei 190 °C Ober- und Unterhitze für 1 Stunde.

Schneide es nach 10 Minuten einmal der Länge nach mittig ein.

Lass es nach dem Backen abkühlen.

