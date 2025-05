Dieser Salat mit Möhren und Apfel wirkt Wunder für deine Gesundheit

Apfel-Möhren-Salat ist ein erfrischender und knackiger Genuss, der besonders jetzt begeistert, wo es draußen warm ist und der Appetit sich in Grenzen hält. Dieses einfache und gesunde Rezept kombiniert die natürliche Süße von Äpfeln mit frischen Möhren und verwöhnt dich mit einem harmonischen Geschmackserlebnis. Der Salat ist schnell zubereitet und eignet sich perfekt als Beilage oder leichtes Hauptgericht.

Rezept für Apfel-Möhren-Salat

Dieser Salat ist ein echter Klassiker aus meiner Kindheit. Ob im Kindergarten, Hort oder bei meiner Großmutter, immer wieder gab es Apfel-Möhren-Salat. Und während ich nie ein Fan von reinem Möhrensalat war, liebte ich die Version mit Äpfeln. Die säuerlichen Früchte sorgen für einen erfrischenden Gegenpol zu den süßen, erdigen Möhren. Dadurch ist dieser Salat perfekt als leichtes Mittagessen an einem besonders heißen Tag.

Die Zubereitung von Apfel-Möhren-Salat ist einfach und du kannst ihn hervorragend vorbereiten und im Kühlschrank aufbewahren. Je mehr er durchzieht, desto besser schmeckt er! Du brauchst neben Möhren und Äpfeln nur Salz, Pfeffer, Öl und Essig. Bei Letzterem kannst du nach Geschmack oder gesundheitlichen Vorteilen gehen. Leinöl schmeckt nicht nur lecker nussig, sondern ist auch reich an wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Als Essig eignet sich Apfelessig, der eine fruchtige Note hat und deine Darmflora unterstützt.

Überhaupt ist der Apfel-Möhren-Salat ein wahres Wunderwerk für deine Gesundheit. Äpfel sind reich an Vitamin C und Antioxidantien, die dein Immunsystem stärken und gut für die Haut sind. Möhren enthalten den Farbstoff Beta-Carotin, der im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird. Dieses unterstützt die Sehkraft, weshalb mir der Salat als Kind auch als „Augensalat“ vorgestellt wurde. Und auch wenn man an diesem Namen etwas arbeiten sollte, steckt in ihm doch Wahrheit. Wenn du dir also diesen Sommer etwas wirklich Gutes tun möchtest, solltest du unbedingt diesen Salat zubereiten.

Du hast Lust auf mehr frische Salate zur Sommersaison? Dann probiere auch ein Apfel-Sellerie-Slaw. Du hast etwas mehr Hunger? Dann ist ein Zucchini-Bulgur-Salat genau das richtige. Aber auch ein Fenchel-Apfel-Salat ist immer gut und passt zum Beispiel auch gut zu Fisch.

Apfel-Möhren-Salat Nele 4 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 große Karotten etwa 250 g

1 Apfel

2 EL Leinöl

1 EL Apfelessig oder mehr nach Geschmack

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Karotten gut ab und schäle sie, wenn sie nicht bio sind. Wasche auch den Apfel.

Reibe beides auf der groben Seite einer Vierkantreibe 🛒 und vermische es gut.

Gib Öl und Essig hinzu.

Salze und pfeffere den Salat nach Geschmack und knete ihn gut durch. Schmecke ihn ab.

Du kannst den Salat direkt genießen oder noch im Kühlschrank durchziehen lassen.

