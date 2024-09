Apfel-Pavlova: Nasch dich mit diesem luftigen Dessert auf Wolke 7

Die Pavlova, benannt nach der berühmten russischen Ballerina Anna Pavlova, ist ein leichtes und knuspriges Dessert aus Eischnee, das seine Wurzeln in Neuseeland und Australien hat. Das Besondere an diesem luftigen Genuss: Außen ist sie schön knusprig, während das Innere wunderbar weich und marshmallowartig bleibt. Perfekt, um mit Sahne und Früchten gekrönt zu werden. Unsere Apfel-Pavlova ist eine herbstliche Version, bei der dieses Dessert ein Topping aus karamellisierten Äpfeln. Wunderbar lecker!

Apel-Pavlova: leicht und elegant wie eine Ballerina

Wichtigster Baustein für unsere Apfel-Pavlova ist der Eischnee. Alle, die sich schon einmal an Baiser oder Meringue versucht haben, wissen: Eischnee will ordentlich geschlagen werden, um die richtige Konsistenz zu erreichen. Doch keine Sorge, das ist leichter, als du denkst! Ein paar einfache Tricks, und du bekommst perfekten Eischnee hin: Das Eiweiß sollte Raumtemperatur haben und die Schüssel, in der du schlägst, muss absolut sauber und fettfrei sein. Sobald du den Zucker langsam in die schaumigen Eiweiße einrieseln lässt, beginnt die Masse zu glänzen und wird steif.

Ein weiterer Trick für die perfekte Pavlova ist das Hinzufügen von Essig und Speisestärke. Diese sorgen dafür, dass die Pavlova innen schön weich und marshmallowartig bleibt, während sie außen eine zarte, knusprige Hülle bekommt. Der Essig mag ungewöhnlich klingen, aber du schmeckst ihn in der fertigen Apfel-Pavlova nicht.

Obwohl du ein Rezept für ein Dessert der Extraklasse vorliegen hast, ist die Zubereitung der Apfel-Pavlova überraschend simpel. Nachdem du den Eischnee steif geschlagen und mit den restlichen Zutaten vermischt hast, gibst du die Masse auf ein Backblech in Form eines dicken Kreises. Forme dabei eine leichte Mulde! Diese wird nach dem Backen mit Sahne und karamellisierten Äpfeln gefüllt. Die Füllung bereitest du entspannt während der Backzeit zu.

Fertig ist ein Dessert, das deine Gäste so sicher noch nie gegessen haben und nicht nur optisch beeindruckt. Sicher wollen alle das Rezept für deine Apfel-Pavlova, also speichere es dir gut ab! Das Beste aus beiden Welten vereint übrigens auch dieser tolle Apfelkuchen mit Baiser. Und wie wäre es mit einer Pavlova mit Kirschen oder einer Pavlova mit Erdbeeren?