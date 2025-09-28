Fruchtig-nussiger Herbstgenuss: der Apfel-Pekannuss-Kuchen mit Streuseln

Ein selbst gebackener Kuchen ist immer wieder ein Genuss. Wenn er dann auch noch nach frisch gebackenen Äpfeln, Zimt und gerösteten Nüssen schmeckt, können wir es kaum erwarten, das erste Stück zu probieren. Backe diesen Apfel-Pekannuss-Kuchen mit Streuseln für gemütliche Nachmittage, festliche Anlässe oder einfach als süße Begleitung zu einer Tasse Kaffee.

Backrezept: Apfel-Pekannuss-Kuchen mit Streuseln und cremiger Frischkäseschicht

Der Apfelkuchen ist ein echter Klassiker, nicht nur bei uns. Beliebte Varianten sind mit Hefeteig oder als gedeckter Apfelkuchen. Mit dem Apfel-Pekannuss-Kuchen mit Streuseln erweitern wir die Liste und verleihen dem Apfelkuchen einen nussigen Twist.

Im Vergleich zu den USA, wo die Pekannüsse ein echter Klassiker sind (zum Beispiel in Pecan Pie), spielen sie in der deutschen Back- und Kochtradition bisher eher eine kleinere Rolle. Das finden wir schade, denn Pekannüsse haben einen sehr milden, weichen und angenehm buttrigen Geschmack. Sie sind weniger herb als Walnüsse und hinterlassen auch keinen bitteren Nachgeschmack. Sie erinnern an eine Mischung aus Walnuss und Cashew, sind aber feiner und runder im Aroma.

Für den Apfel-Pekannuss-Kuchen mit Streuseln benötigst du frische Äpfel, die süß und aromatisch schmecken. Sorten wie Elstar oder Boskop eignen sich besonders gut, weil sie beim Backen ihre Struktur behalten und nicht zu weich werden. Dazu kommen Pekannüsse, die beim Rösten ihr volles Aroma entfalten. Die Frischkäseschicht verleiht dem Kuchen Cremigkeit, während Zimt und Vanilleextrakt ihm Wärme und Tiefe verleihen. Gehackte Mandeln sorgen in den Streuseln für eine zusätzliche Nussnote, die sich dezent von den Pekannüssen abhebt.

Bei diesem Apfel-Pekannuss-Kuchen verbinden sich auf köstliche Weise zwei Backwelten: die vertraute europäische Apfelkultur und die amerikanische Vorliebe für Nüsse und reichhaltiges Gebäck. Genau dieser Mix macht ihn zu einem Kuchen, der Freude bereitet und immer wieder begeistert.

Apfelkuchen schmeckt immer. Besonders, wenn er so lecker ist wie der saftige Apfelkuchen aus der Kastenform oder der versunkene Apfelkuchen mit Zimtäpfeln. Neben diesen Leckerbissen findest du bei Leckerschmecker noch eine Vielzahl an Apfelkuchen-Rezepten. Probiere auch gleich noch den aromatischen Apfel-Haselnuss-Kuchen.

Ideen für eine herbstliche Tischdekoration findest du bei unseren Kollegen von Geniale Tricks. Stöbere dort gern einmal durch.

Apfel-Pekannuss-Kuchen mit Streuseln Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Kuchen Zutaten 1x 2x 3x Für die Streusel: 65 g Mehl Type 405

50 g brauner Zucker

1/2 TL Zimt gemahlen

60 g kalte Butter

20 g Pekannüsse online z.B. hier 🛒

20 g Mandeln Für den Teig: 2-3 mittelgroße Äpfel gewürfelt

30 g Pekannüsse gehackt

60 g weiche Butter

100 g Zucker

1 Ei

150 g griechischer Joghurt

1 TL Vanilleextrakt

130 g Mehl Type 405

1/2 TL Backpulver

1/2 TL Zimt gemahlen

1 Prise Salz Für die Frischkäseschicht: 300 g Frischkäse

3 EL Zucker

1 TL Vanilleextrakt Zubereitung Vermische für die Streusel Mehl, Zucker und Zimt in einer Schüssel. Schneide die kalte Butter in kleine Würfel, gib sie dazu und zerreibe alles mit den Fingern, bis Streusel entstehen.

Hacke die Pekannüsse und Mandeln und mische sie unter. Stelle die Schüssel danach in den Kühlschrank.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine 24 cm Springform leicht ein.

Schäle die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Würfel. Hacke die Pekannüsse und stelle alles bereit.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker in einer großen Schüssel cremig auf. Rühre das Ei ein. Gib Joghurt und Vanilleextrakt dazu und verrühre die Masse glatt.

Vermische Mehl, Backpulver, Zimt und Salz in einer separaten Schüssel und rühre die Mischung nur kurz unter. Hebe die Apfelwürfel und die gehackten Pekannüsse vorsichtig unter.

Verteile den Teig gleichmäßig in der vorbereiteten Springform.

Verrühre Frischkäse, Zucker und Vanilleextrakt, bis eine glatte Creme entsteht. Verteile sie gleichmäßig auf dem Teig. Streue die vorbereiteten Streusel darüber.

Backe den Kuchen 40–45 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind. Nimm ihn aus dem Ofen und lass ihn vollständig abkühlen, bevor du ihn anschneidest.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.