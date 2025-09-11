Klassiker mit herbstlichem Twist: Apfel-Pflaumen-Grütze

Der Herbst ist da, und das heißt: Zeit für Apfel-Pflaumen-Grütze! Die süße Antwort auf kühle Abende und fallende Blätter. Dieses Rezept lässt sich simpel zusammenfassen: Äpfel schälen, Pflaumen entkernen, alles in einen Topf werfen, mit Honig, Zimt, Nelken und Sternanis verzaubern und dann gemütlich köcheln lassen, bis das ganze Haus nach Herbstromantik duftet. Ein Löffel davon und selbst das stürmischste Herbstwetter kann dir nichts mehr anhaben. Wir verraten dir das Rezept!

Apfel-Pflaumen-Grütze mit saisonalem Obst

Unsere Apfel-Pflaumen-Grütze ist eine herrlich herbstliche Variante der klassischen Grütze und bringt die wohligen Aromen der kälteren Jahreszeit direkt auf den Teller. Während im Sommer oft Beeren die Hauptrolle in der Grütze spielen, rücken im Herbst Äpfel und Pflaumen in den Mittelpunkt. Die Früchte harmonieren sehr gut: Die saftigen Äpfel bringen eine milde Süße, während die Pflaumen mit ihrer leicht säuerlichen Note einen angenehmen Kontrast bringen.

Das Besondere an der Apfel-Pflaumen-Grütze sind die Gewürze, die den Herbst so gemütlich machen. Zimt, Nelken und Sternanis sind klassische Begleiter, die der Grütze eine warme und würzige Note verleihen. Diese Gewürze sorgen nicht nur für ein herrliches Aroma, sondern erinnern auch an beliebte Herbstmomente wie den Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen. Die leichte Bindung der Grütze, durch etwas Stärke erreicht, gibt ihr eine angenehme, sämige Konsistenz.

Die herbstliche Grütze eignet sich hervorragend als Dessert oder Beilage. Sie passt wunderbar zu Vanillesoße, Schlagsahne oder einer Kugel Vanilleeis. Auch als Topping für frischen Milchreis, Grießbrei oder Porridge sorgt sie für einen echten Wohlfühlmoment. Wer es rustikaler mag, kann die Grütze auch zu Pfannkuchen, Waffeln oder Quarkgerichten genießen.

Ob als Nachtisch, Snack oder einfach nur als kleine Pause vom grauen Herbstalltag, die Apfel-Pflaumen-Grütze bringt herbstliche Gemütlichkeit auf den Teller und wärmt die Seele. Die kriegst du so garantiert in keinem Café serviert!

Apfel-Pflaumen-Grütze Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Äpfel

500 g Pflaumen

2 EL Honig

200 ml Apfelsaft

2 Sternanis z.B. diese hier 🛒

4 Gewürznelken

1 Zimtstange

1 EL Speisestärke Zubereitung Schäle die Äpfel, entkerne und würfle sie. Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne die Steine.

Gib das Obst zusammen mit dem Honig, 160 ml Apfelsaft, Sternanis, Nelken und der Zimtstange in einen Topf. Lass es zugedeckt etwa 10 Minuten bei kleiner Hitze weich köcheln.

Rühre die Stärke mit dem restlichen Saft an, gib sie unter Rühren zu dem Obst und lass alles weitere 5 Minuten köcheln, bis die Grütze leicht gebunden ist.

Je nachdem, wie stückig du deine Apfel-Pflaumen-Grütze haben möchtest, lass sie noch etwas köcheln oder nimm sie vom Herd.

Lass sie leicht abkühlen und serviere die Grütze zu Joghurt, Waffeln oder einfach pur.

