Fruchtig, zimtig, süß: Diese Hefeschnecken sind zum Verlieben

Ich bin ein Fan von Äpfeln, von Vanillepudding und von Zimtschnecken. Wenn es dir genauso geht, dann kannst du dich freuen, dass du über dieses Rezept für köstliche Apfel-Puddingschnecken gestolpert bist, denn hier kombinieren wir diese drei Bestandteile in einem unwiderstehlichen Hefegebäck! Backe sie gleich selbst!

Apfel-Puddingschnecken sind zu jeder Gelegenheit eine gute Wahl

Ich würde sagen, dass du mit diesen Apfel-Puddingschnecken so ziemlich jedem eine Freude machen kannst. Ganz egal, ob für einen Freund oder eine Freundin zum Geburtstag, als Mitbringsel im Büro, als süßer Snack für eine Feierlichkeit oder aber auch nur einfach für dich selbst, um dir eine kleine Köstlichkeit zu schenken.

Zimt- bzw. Hefeschnecken sind ohnehin eine Gebäckform, die bei den meisten gut ankommen. In meiner Kindheit zählten zu meinen liebsten Teilchen Puddingbrezeln. Allerdings war es immer ein wenig schwierig, sie zu essen, ohne, dass die Hälfte des Puddings am Ende im Gesicht oder an den Händen landete. In den Apfel-Puddingschnecken wird die cremige Füllung im Teig eingerollt und sollte so ein wenig einfacher zu genießen sein.

Schon während du die einzelnen Zutaten vorbereitest und spätestens, wenn alles gemeinsam im Backofen fertig backt, wird sich der Geruch von Leckereien aus Omas Küche in deiner Wohnung verbreiten. Da steigt die Vorfreude auf diese herrlichen Köstlichkeiten gleich noch mehr.

Ganz besonders im Herbst, wenn Äpfel in allen Sorten und Geschmacksnuancen zu finden sind, werden diese Schnecken zu einem wahren Wohlfühlgebäck. Sie passen herrlich gut zu einer heißen Tasse Kaffee oder Tee und machen sich ganz besonders gut, wenn draußen der Regen an die Scheiben prasselt. Abgerundet werden sie von einem cremigen Frosting, das kinderleicht und in wenigen Minuten aus Frischkäse und weißer Schokolade zubereitet wird. Ein absoluter Traum, für alle Süßmäuler da draußen. Lass sie dir schmecken!

Wenn du noch mehr von diesem Backwerk probieren möchtest, dann bist du bei Leckerschmecker goldrichtig. Passend zum Herbst sind auch unsere Pflaumen-Mohnschnecken. Wenn du es etwas nussiger magst, dann schaue dir Pistazien-Hefeschnecken an. Und eine herrliche Abwandlung des Klassikers aus Schweden sind Bananen-Zimtschnecken.

Und wenn du jetzt noch auf der Suche nach gemütlicher Dekoration für deine Wohnung im Herbst bist, solltest du mal bei unseren Freunden der Genialen Tricks vorbeischauen! Es ist zum Beispiel total einfach, schöne Herbstdeko aus Naturmaterialien zu basteln.

Apfel-Puddingschnecken Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 250 g Weizenmehl Type 405

1/2 Pck. Trockenhefe

40 g Zucker

1 Prise Salz

125 ml Milch etwas mehr zum Bestreichen

40 g Butter weich Für die Füllung: 1 Pck. Vanillepuddingpulver z.B. online hier 🛒 erhältlich

40 g Zucker

500 ml Milch

3 mittelgroße Äpfel

1 TL Zitronensaft

1 TL gemahlener Zimt Für das Frosting: 80 g weiße Schokolade

125 g Frischkäse

50 ml Milch Zubereitung Vermenge Mehl, Trockenhefe, Zucker und Salz in einer großen Schüssel. Erwärme die Milch, bis sie lauwarm ist. Gib Butter und die Milch zur Mehl-Mischung und verknete alles zu einem glatten, elastischen Teig. Lass ihn an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen. Koche währenddessen das Vanillepuddingpulver mit Zucker und Milch. Lass ihn nach dem Kochen abkühlen und rühre gelegentlich um, damit sich keine Haut bildet. Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel. Vermenge sie mit Zitronensaft und Zimt und stelle sie zur Seite. Rolle den aufgegangenen Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus. Verstreiche den abgekühlten Pudding darauf und verteile die Apfelwürfel gleichmäßig auf ihm. Rolle den Teig von der Längsseite auf und schneide die Rolle in etwa 2 cm dicke Scheiben. Verteile die Schnecken auf ein mit Backpapier belegtes Blech, drücke sie leicht an und bestreiche sie mit etwas Milch. Backe sie im vorgeheizten Ofen für etwa 20 Minuten und lass sie anschließend etwas abkühlen. Schmilz die weiße Schokolade. Tipp: Besonders gut klappt das mit einem extra : Besonders gut klappt das mit einem extra Schmelztopf 🛒 Verrühre die Schokolade mit Frischkäse und Milch, bis das Frosting eine cremige Konsistenz hat. Passe es zur Not mit zusätzlichem Frischkäse oder Milch an. Bestreiche die Schnecken großzügig mit dem Frosting.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.