Apfel-Quark-Kuchen: So frisch kann Apfelkuchen schmecken

Apfelkuchen gehen immer, zumal es sie das ganze Jahr über zu kaufen gibt. Das ist doch ein guter Anlass selbst mal wieder einen leckeren Kuchen aus den Früchten zu backen. Unser Favorit: Ein saftig-lockerer Apfel-Quark-Kuchen, den wir mit knusprigen Streuseln verzieren. Back doch einfach mit!

Apfel-Quark-Kuchen: extra lecker mit knusprigen Streuseln

Zeit für Apfelkuchen in allen Varianten und Formen. Wir haben uns dieses Mal für eine besonders frische Variante entschieden und backen einen Apfel-Quark-Kuchen. Hier trifft ein knuspriger Boden auf eine Füllung aus saftigen Äpfeln und lockerem Quark. Krönender Abschluss ist ein Topping aus knusprigen Streuseln. Ein Hauch Zimt sorgt außerdem dafür, dass der Kuchen eine besondere Note bekommt, durch die du dich auf den anstehenden Herbst einstimmen kannst. Den gibt es jetzt auf jeden Fall öfter.

Für unseren Apfelkuchen benötigst du nur eine überschaubare Anzahl an Zutaten, die zudem leicht zu bekommen sind. Neben Äpfeln und Quark brauchst du noch Butter, ein Ei, etwas Zimt, Mehl, Backpulver, Zitronensaft und Zucker.

Beginne mit dem Teigboden. Dafür schlägst du zuerst Butter und Zucker schaumig. Rühre das Ei unter und vermenge dann Mehl, Backpulver und Salz miteinander. Füge die Mehlmischung nun unter Rühren zur Butter-Ei-Masse und verknete alles zu einem glatten Teig. Der kommt dann in eine gefettete Springform. Achte darauf, auch einen Rand aus Teig zu formen, damit die Füllung nachher nicht vom Kuchenboden laufen kann.

Für die Füllung schälst du die Äpfel und schneidest sie in Stücke. Träufle etwas Zitronensaft darüber. Das verhindert, dass die Äpfel an der Luft braun werden. Vermische als nächstes Quark, Zucker, Vanillezucker und Zimt miteinander zu einer glatten Masse. Rühre die Äpfel unter und streiche die Füllung auf den Boden.

Darüber kommen nun die Streusel. Diese knetest du aus Butter, Mehl, Zucker, Zimt und Salz und verteilst sie anschließend über die Kuchenfüllung. Nun geht es für 40 bis 45 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Bis du das erste Stück probieren kannst, ist also noch etwas Geduld gefragt.

Wenn dir der Apfel-Quark-Kuchen geschmeckt hat, dann backe doch auch einmal einen Apfelkuchen aus der Kastenform. Auch mit einem Apfelmuskuchen mit Pudding kannst du Gäste beeindrucken. International genießt du mit dem Florentiner Apfelkuchen mit Mandelbelag.