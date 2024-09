Diesen Salat mit Apfel brauchst du beim nächsten Grillabend

Bist du auf der Suche nach einer knackigen Beilage, die sowohl erfrischend als auch aromatisch ist? Dann lasse dich vom Apfel-Sellerie-Slaw begeistern, einer Variation des klassischen Slaws, der in der Küche immer beliebter wird.

Dieser Apfel-Sellerie-Slaw passt perfekt in den Sommer

Der klassische „Slaw“ stammt ursprünglich aus der niederländischen Küche und ist eine Abwandlung des Wortes „sla“, was Salat bedeutet. In den Niederlanden wird der „koolsla“ (Kohlsalat) traditionell aus fein gehobeltem Weißkohl zubereitet. Mit den Jahren wurde dieses Gericht durch europäische Einwanderer in Amerika populär, wo es als „coleslaw“ bekannt und vor allem als Beilage bei Grillfesten geschätzt wurde.

Für den Salat werden knackige Karotten, frischer Knollensellerie und saftige Äpfel benötigt. Schneide sie in feine Streifen, denn sie bilden das Herzstück des Salats. Für die Frische mischst du Zitronensaft unter das Gemüse und das Obst. Auf Basis von Joghurt verleiht das Dressing dem Slaw seine Cremigkeit und bindet alle Aromen zusammen. Ein kleiner Tipp: Lass den Salat schön durchziehen. Umso besser schmeckt er dann beim Servieren.

Äpfel sind reich an Nährstoffen, Ballaststoffen und Antioxidantien, die die Gesundheit des Verdauungs- und Herz-Kreislauf-Systems fördern. Sie bieten Prävention gegen chronische Krankheiten und sind kalorienarm. Unverarbeitet genossen, sind sie ein praktischer und gesunder Snack.

Apfel-Sellerie-Slaw Nina 4.06 ( 433 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 120 g Karotten

200 g Knollensellerie

2 Äpfel

1 Zitrone

2 Frühlingszwiebeln

100 g Joghurt

Salz und Pfeffer

Zucker Zubereitung Schäle die Karotten und schneide sie in Streifen. Schneide die Schale vom Knollensellerie weg und reibe diesen ebenfalls grob. Beträufle beides mit der Hälfte des Zitronensafts. Schäle die Äpfel, reibe sie grob und beträufle sie mit dem restlichen Zitronensaft. Schneide die Frühlingszwiebeln.

Indem du Joghurt mit Zucker, Salz und Pfeffer verrührst, bekommst du ein frisches Dressing. Gieße es über den Salat. Rühre alles gut durch und lasse den Salat so lange wie möglich durchziehen.

