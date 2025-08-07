Apfel-Skyr-Omelett: süßes Sattmacher-Frühstück

Ich liebe Frühstück und könnte vor allem am Wochenende stundenlang schlemmen. Auch unter der Woche starte ich gerne mit einer besonderen Mahlzeit in den Tag und bin dafür immer auf der Suche nach neuen Ideen. Da kam mir dieses Apfel-Skyr-Omelett gerade recht. Das süße Rührei mit Skyr und Früchten hat viele Proteine, macht lange satt und klingt nach einer spannenden Kombi. Hast du auch Lust auf Eier zum Frühstück? Dann komm mit in die Küche!

Himmlisch luftiges Apfel-Skyr-Omelett

Das Apfel-Skyr-Omelett ist eine köstliche Variation des klassischen Omeletts und erhält durch den Skyr, ein isländisches Joghurtprodukt, und frische Früchte wie Apfel, Banane und Heidelbeere einen neuen Twist. Skyr ist bekannt für seinen hohen Proteingehalt und cremigen Geschmack, während Äpfel, Banane und Co. eine Fülle von Vitaminen bieten.

Mit dem süßen Sattmacher sorgst du auch für eine gute Portion Ballaststoffe, die dir helfen, dich lange satt zu fühlen und dein Energielevel stabil zu halten. Neben Eiern und Skyr kommen Haferflocken in das Omelett, die zusätzlich sättigen.

Natürlich kannst du das einfache Ofengericht auch mit anderem Obst zubereiten, je nachdem, was gerade Saison hat oder was du zu Hause hast. Oder du gibst noch etwas Kakaopulver mit in die Skyr-Eier-Masse, schneidest statt Apfel noch eine Banane auf und schon hast du ein leckeres Skyr-Omelett mit Schokolade und Banane. Auch eine köstliche Kombi!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Eier zum Frühstück sind immer eine gute Idee, daher servieren wir sie gerne in allen Varianten. Der Klassiker ist dabei wohl der stramme Max mit Spiegelei. Ausgefallener wird es, wenn wir uns ein asiatisches Omelett zubereiten oder ein herrlich grünes Shakshuka.

Heute gibt es aber erst einmal das süße Apfel-Skyr-Omelett!

Apfel-Skyr-Omelett Vanessa 2.86 ( 35 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

160 g Skyr

80 g feine Haferflocken online z.B. hier 🛒

2 EL Honig

100 ml Mandelmilch

2 EL Zimt

1 Apfel

1 Banane

einige Heidelbeeren

1 Handvoll Mandelblätter Zubereitung Rühre für das Omelett zunächst Eier mit Skyr zu einer glatten Masse.

Gib Haferflocken, Honig, Mandelmilch und Zimt dazu und rühre alles unter.

Wasche den Apfel, entkerne ihn und schneide ihn in dünne Scheiben. Schäle die Bananen und schneide sie ebenfalls in dünne Scheiben; wasche auch die Heidelbeeren.

Erhitze etwas Öl in einer ofenfesten Pfanne und gib die Eimasse hinein. Gib bei mittlerer Hitze nach 3 Minuten einen Deckel auf die Pfanne und lasse die Eier-Sykr-Masse stocken.

Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verteile nun die Apfel- und Bananenscheiben sowie die Heidelbeeren auf der Eiermasse und streue die Mandelblätter darauf.

Schiebe das Apfel-Skyr-Omelett dann noch für 10 Minuten ohne Deckel in den Ofen.

Das Omelett ist fertig, wenn es eine schöne goldgelbe Farbe angenommen hat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.