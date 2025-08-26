Der neue Favorit für den Frühstückstisch: diese fruchtig-würzige Marmelade

Warum sich nur mit klassischer Erdbeermarmelade zufriedengeben, wenn du ganz einfach etwas Besonderes zaubern kannst? Diese Apfel-Thymian-Marmelade ist ein echter Geheimtipp! Fruchtig, cremig und mit der dezenten Würze von Thymian – abgerundet durch einen Hauch von Vanille und Zitronenabrieb. Klingt extravagant? Keine Sorge, das Rezept ist kinderleicht und schmeckt garantiert großartig.

So bereitest du die Apfel-Thymian-Marmelade zu

Unsere Apfel-Thymian-Marmelade ist ein wahres Geschmackserlebnis, das auf den ersten Löffel überrascht und begeistert. Der sanfte, süße Geschmack der reifen Äpfel bildet die Grundlage. Die dezenten Blättchen von frischem Thymian verleihen der Marmelade eine wunderbar aromatische Würze, die sich perfekt mit der Süße verbindet, ohne aufdringlich zu sein. Ein Hauch Vanille bringt eine warme Note ins Spiel, während Zitronenabrieb und Zitronensaft mit ihrer feinen Säure für Frische sorgen. Diese Apfel-Thymian-Marmelade schmeckt fruchtig, würzig, leicht herb und erfrischend zugleich.

Die Marmelade überrascht durch ihr harmonisches Zusammenspiel: Der Thymian sorgt für einen raffinierten, fast mediterranen Touch, der die natürliche Süße der Äpfel auf eine neue Ebene hebt, während Vanille und Zitrone als perfekte Gegenspieler fungieren. Das Ergebnis? Ein Aufstrich, der genauso viel Eleganz wie Gemütlichkeit bietet. Klingt, als müsstest du diese Marmeladenkreation sofort probieren? Finden wir auch!

Die Zubereitung ist zum Glück unkompliziert. Schäle einfach einige Äpfel deiner Wahl. Wir verwenden eine eher säuerlichere Sorte. Schneide sie in Stücke und gib sie mit Apfelsaft, Zitronensaft und -abrieb sowie Thymian und etwas Vanillemark in einen Topf und koche das Ganze weich. Im Anschluss pürierst du die Masse fein, gibst den Gelierzucker hinzu und kochst alles für einige Minuten sprudelnd auf. Sobald die Gelierprobe gut ausfällt, kannst du die Marmelade in zuvor sterilisierte Gläser füllen, verschließen und auskühlen lassen. Danach ist sie bereit für den Verzehr!

Am allerbesten schmeckt die Apfel-Thymian-Marmelade auf einer frischen Scheibe knusprigem Bauernbrot mit Butter. Auch auf Brioche oder einem warmen Croissant macht sie sich herrlich. Genauso gut kannst du sie zu einer Auswahl von Käse kombinieren. Besonders zu mildem Ziegenkäse, Brie oder Camembert harmoniert die würzige Note des Thymians wunderbar. Oder du gibst einen Klecks auf Naturjoghurt, Quark oder Vanilleeis. Die fruchtig-würzige Marmelade bringt frischen Schwung in Desserts. Auch als Topping für Crêpes oder Waffeln ist sie ein Genuss.

Und wenn du mal zu viel Marmelade gekocht hast, dann ist sie hübsch im Glas verpackt ein tolles Mitbringsel für Freunde und Familie. Ganz besonderen Eindruck machst du, wenn du gleich ein paar Ideen zur Verwendung mitschickst.

Bei uns findest du viele weitere ausgefallene Marmeladenrezepte, die ein bisschen frischen Wind auf den Frühstückstisch bringen. Als Nächstes solltest du unsere Erdbeer-Basilikum-Marmelade, eine Apfelmarmelade mit Senf oder diese Zitronen-Ingwer-Marmelade ausprobieren.

Apfel-Thymian-Marmelade Olivia 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 500 g Äpfel z.B. Boskop

50 ml Apfelsaft

1 EL Zitronensaft

1/4 Vanilleschote Mark

1 Bio-Zitrone Abrieb

10 Zweige frischer Thymian

250 g Gelierzucker 2:1 hier erhältlich 🛒 Zubereitung Schäle die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Stücke.

Gib die Apfelstücke zusammen mit dem Apfelsaft und dem Zitronensaft in einen Topf.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus und füge es zu den Äpfeln hinzu. Reibe etwas von der Schale der Zitrone hinein.

Wasche, trockne und zupfe die Thymianblätter von den Zweigen. Füge sie ebenfalls hinzu.

Lass die Mischung etwa 10–15 Minuten weichkochen. Rühre zwischendurch um, damit nichts ansetzt.

Püriere die Masse mit einem Stabmixer, bis sie die gewünschte Konsistenz hat.

Rühre nun den Gelierzucker ein und koche die Mischung unter ständigem Rühren etwa 5 Minuten sprudelnd auf. Mach die Gelierprobe. Geliert die Marmelade kannst du sie abfüllen. Andernfalls koche sie noch einige Minuten weiter.

Fülle die heiße Marmelade in vorher sterilisierte Gläser, verschließe sie gut und stelle sie für 5 Minuten auf den Kopf.

