Apfel-Walnuss-Brot aus der Kastenform: ein Stück Gemütlichkeit im Alltag

Ob bereits zum Frühstück, als süßer Snack pünktlich zum Nachmittagstief oder einfach nur so zwischendurch, dieses Apfel-Walnuss-Brot aus der Kastenform ist passt immer. Es ist nicht nur richtig lecker, sondern zum Glück auch schnell gebacken. Vorausgesetzt du hast eine Kastenform.

So unkompliziert: Backe ein Apfel-Walnuss-Brot aus der Kastenform

Während das Bananenbrot ein gefeierter Star am Gebäckhimmel ist, steht das Apfelbrot noch immer etwas in seinem übergroßen Schatten. Völlig zu unrecht, wie ich finde. Denn ein süßes, mit Apfel gebackenes Brot kann mit der Bananen-Variante absolut mithalten. Geraspelte Äpfel verleihen dem Gebäck eine frische und saftige Note, warme Gewürze wie Zimt und Muskat machen es zu einem richtigen Wohlfühlsnack und Nüsse sorgen für die richtige Portion Biss. Worauf wartest du? Backe gleich ein köstliches Apfel-Walnuss-Brot.

Genieße den Kuchen nach dem Backen frisch mit einer Kugel Vanilleeis (oder noch besser: Walnusseis) oder Schlagsahne. Wenn er ein bisschen Zeit zum Durchziehen hatte, schmeckt er am nächsten Tag sogar noch besser. So kannst du ihn gut vorbereiten und am nächsten Tag damit deine Kollegen auf Arbeit überraschen, ihn mit zu einer Gartenparty oder einem Picknick nehmen. Das Beste: Du brauchst keine besonderen Backkünste oder Spezialzubehör. Eine klassische Kastenform genügt.

Star des Apfel-Walnuss-Brots sind eindeutig die Äpfel. Besonders gut schmeckt das süße Brot, wenn du leicht säuerliche Exemplare wie Boskop oder Elstar wählst. Schäle die Äpfel, entferne die Kerne und schneide die Früchte in kleine Würfel. Alternativ kannst du sie auch in Raspel reiben. Die Walnüsse hackst du grob. Tipp: Röste sie für noch mehr Aroma in einer Pfanne ohne Fett leicht braun an. Solltest du keine Walnüsse mögen, tausche sie einfach durch Hasel- oder Pekannüsse aus. Oder probiere den Kuchen doch mal mit gehackter Zartbitterschokolade im Teig aus.

Probiere auch unsere anderen unkomplizierten Kuchen aus. Backe das nächste Mal ein Kirsch-Bananenbrot oder lass dir ein süßes Birnenbrot schmecken. Ein süßes Highlight aus der Kastenform ist auch dieser Nusskuchen ohne raffinierten Zucker.

Apfel-Walnuss-Brot Judith 4.06 ( 38 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Butter für die Form

2 große Äpfel zum Beispiel Elstar oder Boskop

1 TL Zitronensaft

200 g Dinkelmehl

2 TL Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

1 Prise Muskatnuss

100 g brauner Zucker

2 Eier Größe M

100 ml Rapsöl

100 ml Milch

1 TL Vanilleextrakt

100 g grob gehackte Walnüsse

Puderzucker optional Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Kastenform 🛒 mit etwas Butter ein.

Schäle die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Würfel. Beträufle sie mit Zitronensaft.

Vermenge in einer Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt, Muskat und Salz miteinander.

Verquirle in einer zweiten Schüssel Zucker, Eier, Öl, Milch und Vanilleextrakt.

Hebe die feuchten Zutaten unter die Mehlmischung. Füge die Apfelstücke und die gehackten Walnüsse hinzu verrühre alle Zutaten fix zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die vorbereitete Kastenform und streiche die Oberfläche glatt.

Backe den Kuchen auf der mittleren Schiene etwa 45 Minuten. Mache eine Stäbchenprobe, um zu prüfen, ob der Teig durchgebacken ist.

Lass den Kuchen nach dem Backen abkühlen und stürze ihn dann aus der Form

Bestäube das Apfel-Walnuss-Brot nach Geschmack mit Puderzucker und verziere es auf Wunsch mit weiteren gehackten Walnüssen.

