Unsere Apfel-Zimt-Blondies machen süchtig

Hast du Lust auf eine süße, herbstliche Verführung? Dann gönn dir eine Ladung frisch gebackener und herrlich duftender Apfel-Zimt-Blondies. Die schmecken saftig und vereinen eine altbewährte Kombination aus Äpfeln und Zimt. Perfekt also für die kühle Jahreszeit und so lecker, dass du sie ab jetzt garantiert öfter backen wirst.

Schnell zubereitet: Apfel-Zimt-Blondies

Ich muss zugeben, dass ich eigentlich süchtig nach Brownies bin. Nicht irgendwelche Brownies, sondern die einen, deren Rezept mein Bruder vor Jahren von einer amerikanischen Freundin unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit geschenkt bekommen hat. Wer diese saftigen, von innen noch klebrigen und intensiv nach Schokolade und Butter schmeckenden Teilchen einmal gegessen hat, wird nichts anderes mehr wollen. Natürlich hielt das Versprechen nicht lang. Irgendwann landete das Rezept auch bei mir. Seitdem mache ich dieses amerikanische Gebäck, wann immer sich eine gute Gelegenheit dazu bietet.

Lange dachte ich, dass es kein anderes Gebäck gibt, das den unverwechselbaren Brownies das Wasser reichen könnte, bis ich diese Apfel-Zimt-Blondies entdeckt habe. Blondies sind das komplette Gegenteil von Brownies. Statt mit Kakao werden sie mit braunem Zucker gebacken. Dem Geschmack tut dies aber keinen Abbruch. Der braune Zucker karamellisiert leicht beim Backen, die Äpfel mit ihrer frischen Note und der an sonnige Herbsttage (und immer auch an Weihnachten) erinnernde Zimt sind eine Kombination, die einfach glücklich macht. Und nein, ich übertreibe nicht.

Hast du den Teig für die Blondies zubereitet und in eine Form gefüllt, müssen sie zunächst für 25 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Nach der Zeit kannst du eine Stäbchenprobe machen. Aber im Gegensatz zu anderen Kuchen kommt es nicht darauf an, ein sauberes Stäbchen aus dem Teig zu ziehen. Hier darf gern noch klebriger Teig dran hängen bleiben. Nur roh sollte er nicht mehr sein. So richtig gut schmecken die Blondies nämlich erst, wenn sie von innen richtig schön klebrig sind.

Eine süße Sünde Wert sind auch diese Blondies mit Schokotropfen. Sollen es lieber Brownies sein, dann probiere doch mal unser Rezept für Brownies aus dem Airfryer oder diese saftigen Frischkäse-Brownies.