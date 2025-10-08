Gin o’clock – mit Apfel, Zimt und einer Prise Herbstzauber

Dieser Apfel-Zimt-Cocktail mit Gin könnte dein neuer bester Herbstbegleiter werden! Und dabei ist es völlig egal, ob Dienstag oder Samstag ist. Warum auf das Wochenende warten, wenn du den herrlichen Geschmack von Apfel und Zimt schon heute in dein Glas zaubern kannst? Der Cocktail mit Gin und Apfel-Cider versprüht einen Hauch von Gemütlichkeit, der die kühleren Abende verschönert. Egal, ob nach einem langen Arbeitstag oder während einer entspannten Pause, dieser Cocktail sorgt für eine kleine Auszeit. Komm, wir mixen gleich den leckeren Drink!

Versüßt dir den Feierabend: Apfel-Zimt-Cocktail mit Gin

Zuerst zauberst du dir einen Apfel-Zimt-Sirup, indem du kleine Apfelstücke mit Wasser, Ahornsirup, einem Hauch Zimt und einem Zweig Thymian einköchelst und anschließend durch ein feines Sieb streichst. Danach schnappst du dir zwei Gläser, gibst Gin und deinen selbstgekochten Sirup hinein. Das Ganze wird mit sprudelndem Apfel-Cider aufgefüllt, ein paar Eiswürfel und Apfelscheiben rein, eine Zimtstange als Rührstab – fertig! Ach, und für eine extra kräuterige und besondere Note kommt noch ein Thymianzweig obendrauf. Jetzt ist der Apfel-Zimt-Cocktail mit Gin auch schon bereit, genossen zu werden.

Der Drink lässt sich auch super pimpen und abwandeln! Zum Beispiel mit ein paar Birnenscheiben, die den Apfelaromen so elegant beistehen, wie der Gin deinem Feierabend. Granatapfelkerne? Zack, dein Drink wird noch hübscher und die Kerne bringen mit ihrem herben Touch ein bisschen Drama ins Glas.

Ach ja, und falls du mal keine Lust auf Alkohol hast oder morgen früh ohne Kopfweh im Meeting glänzen möchtest, ist das auch kein Problem. Tausche den Gin und den Apfel-Cider einfach gegen Apfelsaft oder einen alkoholfreien Gin und schon hast du eine Mocktail-Version, die niemandem die Laune verdirbt. Ein bisschen Tonic dazu, und dein Glas hat immer noch ordentlich Pep.

Ob vor dem Kamin, zu Käseplatten oder einfach, um deine Freunde zu überraschen, dieser Apfel-Zimt-Cocktail mit Gin ist die Neuentdeckung deines Herbstes. Ein Schluck, und du fühlst dich, als hätte der Herbst dir höchstpersönlich „Cheers!“ gesagt.

Apfel-Zimt-Cocktail mit Gin Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1/2 Zitrone

1 Apfel

100 ml Wasser

1 EL Ahornsirup online z.B. hier 🛒

3 Thymianzweige

1 TL Zimt

10 cl Gin online z.B. hier 🛒

650 ml Apfel-Cider online z.B. hier 🛒

Eiswürfel Zubereitung Presse zuerst die halbe Zitrone aus. Wasche den Apfel und schneide ihn in kleine Würfel. Leg ein paar Stücke für die Dekoration beiseite. Gib die Apfelstücke in einen Topf, zusammen mit Wasser, Ahornsirup, 1 Zweig Thymian und einer Prise Zimt. Lass die Mischung bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren sanft köcheln, bis die Apfelwürfel weich sind. Nimm den Topf anschließend vom Herd und entferne den Thymian. Streiche die gekochte Apfelmasse durch ein feines Sieb. Den aufgefangenen Sirup stellst du zum Abkühlen beiseite. Bereite zwei Gläser vor und fülle jedes mit 5 cl Gin. Gib jeweils etwa 5 EL des abgekühlten Apfelsirups dazu. Fülle die Gläser mit Cider auf, füge ein paar Eiswürfel hinzu und garniere das Ganze mit den restlichen Apfelstücken sowie je einem frischen Thymianzweig. Notizen Statt Apfel-Cider kannst du den Drink auch mit alkoholfreiem Apfelschaumwein oder naturtrüben Apfelsaft zubereiten.

Soll der Cocktail komplett alkoholfrei werden, gibt es mittlerweile auch alkoholfreien Gin.

