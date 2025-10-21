Fluffiger Apfel-Zimt-Kuchen: Rezept für gemütliche Nachmittage

Apfelkuchen gehen einfach immer. Die leckere Kombination aus fluffigem Teig und fruchtig-säuerlichen Äpfeln ist ein Erfolgsgarant und schmeckt wirklich allen. Wir gönnen uns heute das eine oder andere Stück Apfel-Zimt-Kuchen. Der ist genauso köstlich, wie er klingt. Willst du auch mal probieren?

Apfel-Zimt-Kuchen: gelingt auch Backanfängern

Die Zubereitung des fluffigen Apfel-Zimt-Kuchens ist nicht schwer und klappt auch, wenn du bisher noch nicht viel Erfahrungen in der heimischen Backstube sammeln konntest. Um das Gebäck zu zaubern, musst du nämlich kein Profi sein. Trotzdem kannst du dich und deine Liebsten mit einem Stück des fluffigen Kuchens überraschen.

Feiner Zimt, fruchtiges Obst und ein saftiger, lockerer Teig: Dieser Kuchen begeistert. Und bietet Raum für Abwandlungen, wenn du magst. So schmeckt unser Apfel-Zimt-Kuchen auch, wenn du noch ein paar Rosinen oder gehackte Nüsse unter den Teig hebst. Wir lieben ihn ebenfalls mit Zuckerguss, den wir vor dem Servieren anrühren und über dem Kuchen verteilen. Schneller geht’s, wenn wir einfach etwas Puderzucker darüber streuen. Du siehst: Den Kuchen kann man ganz nach den eigenen Wünschen variieren.

Wähle zum Backen am besten eine säuerliche Apfelsorte wie Boskop oder Granny Smith. Vor allem ersterer ist ein echter Klassiker unter den säuerlichen Äpfeln. Die Früchte sind relativ groß und besitzen ein festes Fruchtfleisch. Perfekt also zum Backen, denn es zerfällt nicht und ist auch nach dem Ofen noch knackig. Welche Äpfel sich außerdem zum Backen eines Apfelkuchens eignen, erfährst du in unserem Leckerwissen.

Suchst du weitere Rezepte wie unseren Apfel-Zimt-Kuchen? Dann solltest du dem italienischen Apfelkuchen Torta di Mele eine Chance geben. Du siehst, nicht nur hierzulande essen wir gern Gebäck mit Äpfeln. Unser Apfel-Grießkuchen und unsere Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform sind ebenfalls ein Highlight. Unbedingt nachbacken!