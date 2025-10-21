Fluffiger Apfel-Zimt-Kuchen: Rezept für gemütliche Nachmittage

Apfelkuchen gehen einfach immer. Die leckere Kombination aus fluffigem Teig und fruchtig-säuerlichen Äpfeln ist ein Erfolgsgarant und schmeckt wirklich allen. Wir gönnen uns heute das eine oder andere Stück Apfel-Zimt-Kuchen. Der ist genauso köstlich, wie er klingt. Willst du auch mal probieren?
Apfel-Zimt-Kuchen: gelingt auch Backanfängern
Die Zubereitung des fluffigen Apfel-Zimt-Kuchens ist nicht schwer und klappt auch, wenn du bisher noch nicht viel Erfahrungen in der heimischen Backstube sammeln konntest. Um das Gebäck zu zaubern, musst du nämlich kein Profi sein. Trotzdem kannst du dich und deine Liebsten mit einem Stück des fluffigen Kuchens überraschen.
Feiner Zimt, fruchtiges Obst und ein saftiger, lockerer Teig: Dieser Kuchen begeistert. Und bietet Raum für Abwandlungen, wenn du magst. So schmeckt unser Apfel-Zimt-Kuchen auch, wenn du noch ein paar Rosinen oder gehackte Nüsse unter den Teig hebst. Wir lieben ihn ebenfalls mit Zuckerguss, den wir vor dem Servieren anrühren und über dem Kuchen verteilen. Schneller geht’s, wenn wir einfach etwas Puderzucker darüber streuen. Du siehst: Den Kuchen kann man ganz nach den eigenen Wünschen variieren.
Wähle zum Backen am besten eine säuerliche Apfelsorte wie Boskop oder Granny Smith. Vor allem ersterer ist ein echter Klassiker unter den säuerlichen Äpfeln. Die Früchte sind relativ groß und besitzen ein festes Fruchtfleisch. Perfekt also zum Backen, denn es zerfällt nicht und ist auch nach dem Ofen noch knackig. Welche Äpfel sich außerdem zum Backen eines Apfelkuchens eignen, erfährst du in unserem Leckerwissen.
Verschönere deine Kaffeetafel mit einer selbst gebastelten Öllampe aus alten Glühbirnen. Die zaubert stimmungsvolles Licht und versprüht pure Gemütlichkeit.
Suchst du weitere Rezepte wie unseren Apfel-Zimt-Kuchen? Dann solltest du dem italienischen Apfelkuchen Torta di Mele eine Chance geben. Du siehst, nicht nur hierzulande essen wir gern Gebäck mit Äpfeln. Unser Apfel-Grießkuchen und unsere Mini-Apfelkuchen aus der Muffinform sind ebenfalls ein Highlight. Unbedingt nachbacken!
Zutaten
- 2 Äpfel
- 110 g Zucker
- 1 TL Zimt
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 320 g Mehl
- 3 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 250 ml Milch
- 2 Eier
- 50 ml Speiseöl geschmacksneutral
- 1 TL Vanillezucker
- 90 g Butter
- 80 g brauner Zucker
- 1 EL Zimt gemahlen
Zubehör
- 1 rechteckige Form, ca. 34 x 20 cm
Zubereitung
- Schäle die Äpfel, viertele sie und entferne die Kerngehäuse. Schneide das Fruchtfleisch in Würfel und mische es mit 30 g Zucker, dem Zimt und etwas Zitronensaft.
- Siebe das Mehl und Backpulver in eine Schüssel und mische es mit dem restlichen Zucker und dem Salz.
- Verrühre separat davon die Milch, die Eier und den Vanillezucker miteinander. Rühre das Öl ein.
- Gib die flüssigen Zutaten zur Mehlmischung und verarbeite alles zu einem glatten Teig.
- Hebe die gewürfelten Äpfel unter und verteile den Teig in einer gefetteten Backform oder einer kleinen Fettpfanne.
- Zerlasse für die Zimtschicht die Butter und verrühre sie mit dem Zucker und dem Zimt.
- Gieße die Zimtmasse über den Teig und arbeite sie mit einer Gabel ein, indem du diese mehrmals durch den Teig ziehst.
- Backe den Kuchen bei 190 °C Ober-/ Unterhitze für 30-35 Minuten.