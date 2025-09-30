Apfel-Zimt-Tiramisu: Dieses cremig-fruchtige Dessert sorgt für Genuss

Äpfel sind echte All-Time-Favoriten, also zeitlose Lieblinge. Laut Statista verputzten die Deutschen 2022/23 rund 20 Kilogramm davon – pro Kopf! Unser Apfel-Zimt-Tiramisu treibt den Verbrauch noch einmal in die Höhe, denn wer es einmal probiert hat, möchte am liebsten keinen anderen Nachtisch mehr essen. Also: Los geht’s!

Fruchtig-cremiges Apfel-Zimt-Tiramisu

Kein Dinner ohne Dessert, das ist kulinarisches Gesetz. Und weil wir cremige Schichtdesserts so lieben, gönnen wir uns heute ein süßes Apfel-Zimt-Tiramisu. Der italienische Klassiker bekommt ein fruchtiges Update, und zwar mit Äpfeln. Die gibt’s das ganze Jahr über, weshalb du die Süßspeise sowohl im tiefsten Winter als auch im schönsten Sommer genießen kannst.

Etwas abgewandelt vom italienischen Traditionsgericht ist unser Apfel-Zimt-Tiramisu schon, das müssen wir zugeben. Aber ist es deshalb weniger köstlich? Ganz im Gegenteil! Die Verwendung von Skyr und Frischkäse lässt es luftig-leicht daherkommen und macht es weniger mächtig als die Variante mit Mascarpone. Perfekt also für die aktuelle Jahreszeit.

Unser Apfel-Zimt-Tiramisu besteht aus gleich mehreren Schichten: Dazu gehören zerkrümelte Kekse, die du am besten mit einem Nudelholz oder in einem Standmixer zerkleinerst. Natürlich darf die bereits erwähnte Creme aus Skyr und Frischkäse nicht fehlen, die wir übrigens mit Vanillemark verfeinert haben. Aus ein paar Äpfeln wird ein Kompott gekocht, und dann sind da noch gehackte Nüsse. Alle Komponenten kannst du in Dessertgläser schichten. Dabei bleibt es dir überlassen, ob du nur vier Schichten kreierst oder die Zutaten aufteilst und mehrmals in die Gläser füllst.

