Ein Apfelkuchen, der Erinnerungen weckt

Es gibt Rezepte, die erinnern einen an die Heimat. Bei mir ist das diese Apfel-Zimt-Torte. Meine Omi hat sie häufig gebacken und sowohl als Kind als auch heute kann ich von dem Kuchen nicht genug bekommen. Das Beste an ihm sind die fruchtige Apfelfüllung und die leckere Sahneschicht obendrauf. Die habe ich häufig schon als Erstes runtergenascht.

Rezept für Apfel-Zimt-Torte

Äpfel sind das wohl beliebteste Obst. Schon in der Antike wurden sie gern und oft zum Backen verwendet. In vielen Kulturen sind sie ein Symbol für Fruchtbarkeit und Wissen.

In Verbindung mit dem Zimt und der leckeren Sahnecreme erinnert die Apfel-Zimt-Torte an gemütliche Nachmittage im Herbst, wenn die Blätter bunt gefärbt sind und die Luft nach Zimt duftet.

Für ihre Zubereitung brauchst du im Grunde gar nicht so viel. Rühre zuerst einen einfachen Boden aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl, gemahlenen Mandeln, Milch und Backpulver zusammen. Ein Hauch Zimt kommt auch hinein.

Während der Boden im Ofen backt, schälst du die Äpfel und schneidest sie in Würfel.

Rühre das Puddingpulver mit Apfelsaft an. Koche den restlichen Saft mit einigen Spritzern Zitronensaft auf und rühre den Pudding ein. Lass ihn noch einmal aufkochen und hebe dann die Apfelstücke unter. Verstreiche die Apfelmasse auf dem Tortenboden und lass sie komplett auskühlen.

Schlage sie Sahne mit dem Sahnesteif steif, rühre vorsichtig Schmand und Vanillezucker unter. Gib die Creme auf den Kuchen. Bestreue die Apfel-Zimt-Torte kurz vor dem Servieren mit Zimt.

Ach, ich könnte schon wieder ein Stück vernaschen. Du auch? Dann backe den leckeren Kuchen doch gleich selber einmal nach!

Apfelkuchen gibt es in zahlreichen Variationen. Lecker sind sie aber alle. Der gedeckte Apfelkuchen ist ein echter Klassiker, genauso wie der versunkene Apfelkuchen mit Zimtäpfeln. Bei unseren Nachbarn in Österreich backt man am liebsten Apfelschlangerl. Zum Niederknien lecker sind sie auf jeden Fall alle. Lass sie dir schmecken!

Bastelideen für die passende Tischdeko findest du bei Geniale Tricks. Wie wäre es mit hübschen Wundlichtern aus Pappdosen?

Apfel-Zimt-Torte Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 100 g Butter

125 g Zucker

2 Eier

150 g Mehl

75 g Mandeln gemahlen

1/2 Pck. Backpulver

1 EL Zimt

5 EL Milch Für die Füllung: 6 Äpfel z. B. Boskop, Cox Orange

400 ml Apfelsaft

2 Pck. Vanille-Puddingpulver

3 EL Zucker

etwas Zitronensaft Für die Sahnecreme: 250 g Sahne

2 TL Sahnesteif

250 g Schmand

2 Pck. Vanillezucker

Zimt Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Rühre die Butter mit dem Zucker für den Teig cremig. Rühre die Eier nacheinander ein. Mische Mehl, gemahlene Mandeln, Backpulver und Zimt miteinander. Rühre die Mehlmischung abwechseln mit der Milch unter. Lege ein Backblech mit Backpapier aus und setze einen Backrahmen (20 × 20 cm) darauf. Gib den Teig in den Backrahmen und backe ihn für 35-40 Minuten. Schäle währenddessen die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel. Tipp: Nutze dafür am besten einen Apfelentkerner 🛒 Verrühre das Puddingpulver mit 6 EL Apfelsaft und 3 EL Zucker. Erhitze den restlichen Saft mir 2-3 EL Zitronensaft. Ziehe den Topf von der Herdplatte und rühre den Pudding ein. Lass ihn noch einmal aufkochen und dann etwas abkühlen. Rühre die Apfelstücke ein. Hole den Boden aus dem Ofen und lass ihn auskühlen. Platziere ihn im Anschluss samt Backrahmen auf einer Kuchenplatte. Fülle die Apfelmasse auf den Boden. Stelle den Kuchen kalt, bis die Masse fest ist. Schlage in der Zwischenzeit sie Sahne mit dem Sahnesteif auf. Verrühre Schmand und Vanillezucker miteinander und hebe die Mischung unter die Sahne. Verstreiche die Creme auf der Apfel-Zimt-Torte und stelle sie erneut kalt. Bestreue sie vor dem Servieren mit Zimt oder Kakao.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.