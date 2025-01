Dieser süße Apfelauflauf schmeckt mit Vanillesoße besonders lecker

Es ist immer noch Zeit für erntefrische Äpfel! Im Herbst hängen sie glänzend am Baum und warten nur darauf, gepflückt zu werden. Wenn ein paar der süß-säuerlichen Früchte in deinem Einkaufskorb gelandet sind, solltest du daraus unbedingt einen Apfelauflauf machen! Das herbstliche Ofengericht ist ein echter Leckerbissen, der an kühlen Tagen besonders gut schmeckt.

Rezept für Apfelauflauf: einfach lecker

Um den Apfelauflauf zu backen, brauchst du nur wenige Zutaten. An erster Stelle stehen natürlich Äpfel, das ist klar. Darüber hinaus benötigst du Mehl, Zucker, Backpulver, Eier, Zimt, Salz und eine Bio-Zitrone. Als Erstes sind die Äpfel an der Reihe: Sie müssen geschält, entkernt und zerkleinert werden. Danach mischst du sie mit Zitronensaft und Zimt und stellst sie erst einmal beiseite.

Schlage nun die Eier mit dem Zucker schaumig auf. Mische danach das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz und vermenge dann alle Zutaten zu einem glatten Teig. Die meiste Arbeit ist jetzt bereits erledigt. Du musst im nächsten Schritt nur noch die Äpfel und ein paar Rosinen in eine Auflaufform füllen, die du zuvor eingefettet hast. Verteile sie gleichmäßig und bedecke sie anschließend mit dem Teig.

Jetzt wird’s heiß, denn der Apfelauflauf landet im Ofen. Dort wird er gebacken, und zwar etwa 30 Minuten lang. Lass ihn kurz abkühlen und gönne dir danach die erste Portion. Und, schmeckt toll, nicht wahr? Noch leckerer wird’s mit etwas Vanillesoße. Du kannst den Auflauf aber auch einfach mit etwas Puderzucker bestäuben.

Übrigens: Magst du keine Rosinen, kannst du sie auch weglassen. Alternativ schmecken beispielsweise gehackte Mandeln toll im Auflauf.

Als Nächstes könntest du dir doch mal einen versunkenen Apfelkuchen mit Zimtäpfeln schmecken lassen. Extra gut schmecken auch unsere Apfel-Hüttenkäse-Schnitten und der italienische Apfelkuchen Torta di Mele.