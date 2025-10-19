Apfelbrötchen mit Quark: süßer Sattmacher am Morgen

Apfelbrötchen sind eine tolle Alternative zu Müsli, Smoothie-Bowl und Co. Magst du den Morgen gern mit einem süßen Frühstück starten, dann sind diese Apfelbrötchen, die mit Quark zubereitet werden, schnell gemacht. So einfach geht’s!

Einfaches Rezept für Apfelbrötchen mit Quark

Für die Zubereitung der Apfelbrötchen mit Quark benötigst du nur 15 Minuten Arbeitszeit. Den Rest erledigt der Ofen für dich. Schäle zuerst die Äpfel und entferne die Kerne. Zwei von ihnen raspelst du klein. Den dritten Apfel schneidest du in kleine Stücke.

Mische danach Quark mit Apfel, Mehl, Backpulver, Salz, Eiern, Öl, Zucker und Apfelraspeln in einer Schüssel und verknete die Zutaten zu einem glatten Teig. Forme nun mit den Händen zehn gleich große Brötchen und lege sie auf ein Backblech. Bestäube deine Hände dabei mit etwas Mehl, denn der Quarkteig ist sehr klebrig. Verteile noch die Apfelstücke auf den einzelnen Brötchen und drücke sie dabei leicht in den Teig.

Nun brauchst du die Brötchen nur noch 20 bis 25 Minuten im Ofen backen. Lass sie anschließend etwas abkühlen, bestreue sie mit etwas Puderzucker und genieße sie noch lauwarm. Die Apfelbrötchen mit Quark schmecken besonders, wenn du sie mit Butter bestreichst oder mit einem süßen Aufstrich.

Für die Brötchen verwenden wir zum Backen Quark. Der sorgt nicht nur dafür, dass sie von innen fluffig werden, sondern auch, dass sie lange satt machen, auch wenn du dich für ein süßes Frühstück entscheidest.

Du backst gern deine eigenen Brötchen? Dann versuche dich auch mal an diesen Quarkbrötchen, die ebenfalls in 40 Minuten komplett fertig sind. Magst du lieber etwas mehr Biss, sind unsere Haferflockenbrötchen perfekt. Für die Vorbereitung brauchst du nur fünf Minuten. Ebenfalls süß sind auch diese Schokobrötchen, in die du schon nach 30 Minuten genüsslich reinbeißen kannst. Welches ist dein Favorit?