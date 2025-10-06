Kuchenhunger und keine Zeit? Diese saftigen Apfelbrötchen sind deine Rettung

Manchmal meldet sich der Kuchenhunger schon am frühen Morgen. Der Appetit nach Süßem ist da, aber weder Zeit noch Motivation, einen Hefeteig anzusetzen. Keine Sorge, auch an solchen Tagen sollst du nicht auf süßen Genuss verzichten müssen. Denn dafür gibt es unsere Apfelbrötchen ohne Hefe. Diese erinnern optisch zwar an Scones, sind aber viel saftiger und fluffiger. Wie du sie zubereitest, erfährst du hier.

Apfelbrötchen ohne Hefe: Glücksmomente aus dem Ofen

Saftige, süße Brötchen sind immer eine gute Idee, egal ob zum Frühstück oder als Snack zum Kaffee zwischendurch. Ihre luftige, lockere Textur sorgt für ein großartiges Mundgefühl, saftige Fruchtstückchen für gute Laune. Doch Hefeteig braucht seine Zeit und manchmal ist diese einfach nicht gegeben. Wie gut, wenn es Rezepte wie diese Apfelbrötchen ohne Hefe gibt. Bei diesen sorgt nicht Hefe für den Auftrieb sondern Backpulver und Ei.

Also lass uns direkt loslegen. Mehl, Backpulver, Zucker, Butter und ein Ei bilden die Basis für deine Apfelbrötchen ohne Hefe. Das Ei ist eine wichtige Zutat – es macht die Brötchen etwas weicher und saftiger, sodass sie nicht so kompakt wie klassische Scones wirken. Für die Fruchtigkeit sorgen kleine Apfelwürfel. Achte hier darauf, dass du eine Sorte verwendest, die beim Backen leicht weich wird, aber nicht komplett zerfällt, etwa Elstar, Boskoop oder Braeburn. Dazu eine Prise Zimt und der herbstliche Backgenuss ist komplett.

Besonders lecker werden die Apfelbrötchen ohne Hefe übrigens, wenn du sie nach dem Backen noch mit etwas Zuckerguss oder einer Glasur aus weißer Schokolade verzierst. Und noch einen Schritt weiter kannst du gehen, wenn du das Gebäck danach mit gehackten Nüssen bestreust. Pistazien oder Mandeln geben einen knackigen Kontrast zu den weichen Äpfeln im Inneren und schmecken angenehm nussig. Unsere Apfelbrötchen ohne Hefe sind also nicht nur eine schnelle Alternative zu Hefebrötchen, sondern auch ein Gebäck, das jede Menge Spielraum für Kreativität lässt. Tob dich aus!

Lust auf mehr einfache Naschereien zum Frühstück? Dann backe doch auch mal Heidelbeer-Brötchen, Bratapfel-Brötchen oder Banana-Split-Brötchen. Äpfel sind nicht nur lecker, sondern auch hübsch anzusehen. Bei Geniale Tricks findest du eine tolle Anleitung für Dekoäpfel aus Stoffservietten.

Apfelbrötchen ohne Hefe Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Äpfel z. B. Elstar oder Boskoop

250 g Mehl

1 TL Backpulver

60 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 TL Zimt

60 g kalte Butter

1 Ei

100 ml Milch Für die Deko: weiße Schokolade geschmolzen

gehackte Nüsse nach Wahl, z.B. hier 🛒 Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel. Vermische Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Salz und Zimt in einer Schüssel. Schneide die Butter in kleine Stücke und arbeite sie mit den Fingern oder einem Teigmischer ein, bis die Masse krümelig ist. Verquirle Ei und Milch und gib die Mischung zu den trockenen Zutaten. Rühre alles kurz zusammen, bis ein weicher Teig entsteht. Hebe die Apfelstücke unter den Teig. Setze mit zwei Löffeln Teighäufchen auf das Backblech. Backe die Brötchen 20-25 Minuten goldbraun. Lass sie abkühlen und verziere sie nach Belieben mit geschmolzener weißer Schokolade. Bestreue sie anschließend mit gehackten Nüssen.

