Apfelbutter ist ein süßer Brotaufstrich fürs Frühstück

Wasche die Äpfel und schneide sie samt Kerngehäuse in Stücke.

Gib die Apfelstücke in einen Topf und gieße das Wasser und den Essig dazu. Koche alles auf und lass den Inhalt anschließend 20-30 Minuten unter gelegentlichem Rühren leise köcheln. Die Äpfel sollten weich sein.

Passiere die Masse durch ein Sieb und verwende dafür eine Flotte Lotte. Achte darauf, dass möglichst wenig Mus verloren geht. Fülle das Mus anschließend in eine Auflaufform.

