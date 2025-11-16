Süßer Snack im Handumdrehen: Apfelchips aus dem Airfryer

Meine Mama hat früher immer versucht, mich und meine Schwester dazu zu bringen, mehr Obst zu essen. Gerne stellte sie dafür Apfelchips auf den Tisch. Oft waren es gekaufte, das ein oder andere Mal hat sie die Chips aber auch selbst gemacht. So wie wir heute. Allerdings kommen die Apfelchips bei uns aus der Heißluftfritteuse und nicht aus dem Backofen.

Schnell gemacht, noch schneller vernascht: Apfelchips aus der Heißluftfritteuse

Der Airfryer ist unser aktuelles Lieblingsküchengerät. Wir bereiten fast alles in ihm zu – von Frikadellen, über Berliner bis hin zu Suppe. Denn es geht schnell, ist unkompliziert und die Heißluftfritteuse benötigt keine lange Aufheizzeit, was am Ende auch Energie spart.

Für die Apfelchips brauchst du erstaunlich wenig: frische Äpfel und ein wenig Zimtpulver, wobei dieses auch weggelassen werden kann. Sorten wie Elstar, Boskoop oder Gala eignen sich hervorragend, da sie von Natur aus viel Geschmack mitbringen, aber du kannst auch einfach deine Lieblingsapfelsorte nehmen oder die Apfelsorten mischen. Schneide die Äpfel dann in Scheiben und verteile sie im Korb des Airfryers. Nach rund 15 Minuten sind sie auch schon fertig.

Wie du siehst, kannst du mit minimalem Aufwand aus deinen Lieblingsäpfeln knusprige Apfelchips zaubern. Sie eignen sich ideal als gesunder Snack für zwischendurch, schmecken toll als Topping von Desserts und sind außerdem eine süße Idee für ein Mitbringsel aus der Küche. Verpacke sie dafür am besten in einen durchsichtigen Bodenbeutel und verziere sie mit einer hübschen Schleife.

Seitdem ich eine Heißluftfritteuse besitze, bereite ich mir die Apfelchips öfter auch einmal selbst zu, denn es fällt mir als Erwachsene immer noch nicht so leicht, genügend gesundes Obst in meinen Tag einzubauen. Zudem erinnern mich die gesunden Chips an meine unbeschwerte Kindheit und das tut an manchen Tagen einfach gut.

Tolle Snacks aus der Heißluftfritteuse sind auch knusprige Kichererbsen und Wirsing-Chips. Passend zum Herbst kannst du auch gerösteten Rosenkohl in deinem Airfryer zubereiten. Probiere dich aus und schaue, was dir am besten schmeckt!

Apfelchips aus der Heißluftfritteuse

1/2 TL Zimt optional Zubereitung Wasche die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in 2 mm dünne Scheiben. Bestäube die danach nach Belieben mit Zimt. Verteile sie flach auf dem Gitter der Heißluftfritteuse und gare sie für 7 Minuten bei 160 °C. Vergewissere dich, dass nichts anklebt und backe sie weitere 7 Minuten bei 140 °C. Lass sie danach auf einem Kuchengitter 🛒 auskühlen. Notizen Je nach Stärke des Gebläses deines Airfryers kann die Zeit variieren. Probiere am besten selbst aus, wie lange die Apfelchips bei dir in der Heißluftfritteuse benötigen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.