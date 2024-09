Verfeinere mit einem selbst gemachten Apfelchutney Fleisch- und Gemüsegerichte

Wir lieben selbst gemachtes Apfelchutney, und zwar zu vielen Gelegenheiten. Man kann es super nutzen, um Salatsoßen aufzupeppen, es schmeckt aber auch fantastisch als Beilage zu Gegrilltem oder Fisch. Und wer gern snackt, kann abends vor dem Fernseher Gemüsesticks, Nachos oder anderes Knabberzeug hineindippen.

Rezept für fruchtiges Apfelchutney

Je nachdem, wie scharf du es magst, kannst du das Apfelchutney zubereiten. Füge Chiliflocken hinzu, um ihm eine pikante Note zu verleihen. Es schmeckt aber auch fantastisch ohne jegliche Schärfe. Die Zutatenliste ist kurz, die Zutaten selbst in jedem Supermarkt zu bekommen. Du brauchst neben Äpfel nur Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln sowie Rosinen. Da nicht jeder die getrockneten Trauben mag, gilt: bei Bedarf einfach von der Liste streichen.

Verfeinert wird das Apfelchutney nicht nur mit Essig, sondern auch mit Gewürzen. Dafür kommen Zimt und Kurkuma zum Einsatz. Letzterer verleiht dem fruchtigen Dip zusätzlich eine schöne, leuchtende Farbe.

Um das Apfelchutney zu kochen, musst du kein Profi in der Küche sein. Schäle zunächst die Äpfel, schneide sie in Viertel und entferne die Kerne. Das Fruchtfleisch wird im Anschluss gewürfelt. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer musst du schälen und hacken. Die Zutaten werden nacheinander in einen Topf mit Öl und Essig gegeben und zusammen mit Zucker und Rosinen gekocht. Dann musst du das Chutney nach einigen Minuten nur noch abschmecken und in saubere Gläser füllen.

Wie kann man Gläser am besten sterilisieren? Wir zeigen dir die besten Methoden, um Glasgefäße für selbst gemachte Marmeladen, Dips und Soßen effektiv zu reinigen und von Bakterien und Keimen zu befreien. So kannst du sicher stellen, dass der Inhalt sich lange hält.

Als Nächstes kochen wir ein Zwetschgen-Chutney, denn im Vorratsschrank ist noch viel Platz. Deshalb kommen auch ein Mango-Chutney und ein Pflaumen-Birnen-Chutney dazu.