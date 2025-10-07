Apfelgelee selber machen: geballte Apfelpower im Glas

Für Fans süßer Frühstücke kann es gar nicht genug Rezepte für Marmeladen, Fruchtgelees, Aufstriche und Co. geben. Deshalb servieren wir heute einen feinen Brotaufstrich aus Äpfeln: So bereitest du ein Apfelgelee zu.

Apfelgelee schmeckt nicht nur auf dem Frühstücksbrötchen

Hast du einen Garten und zu viele Äpfel, haben wir eine Idee, was du mit ihnen anstellen kannst. Einkochen ist die Antwort! Aber nicht einfach so, sondern in Form eines fruchtigen Gelees, das auf dem Frühstücksbrötchen richtig lecker schmeckt und dich auch in den langen Wintermonaten mit sommerlichen Aromen versorgt.

Ein Apfelgelee zuzubereiten ist unkompliziert, erfordert jedoch ein bisschen Vorbereitungszeit. Zuerst werden die Äpfel entkernt, in Stücke geschnitten und in einem Topf mit einem Liter Wasser weich gekocht. Danach legst du ein Sieb mit einem Baumwolltuch aus und lässt den Topfinhalt über einer großen Schüssel über Nacht abtropfen. Am nächsten Tag kannst du aus dem so entstandenen Apfelsaft dann das Gelee kochen.

Eine Alternative, um Apfelgelee herzustellen, ist gekaufter Apfelsaft. Das erspart dir den Schritt, die frischen Äpfel zu kochen und abtropfen zu lassen, hat aber den Nachteil, dass viele Apfelsäfte zugesetzten Zucker enthalten, was das Gelee noch süßer macht.

Mit dem selbst hergestellten Apfelsaft kochst du dann wie gewohnt eine Marmelade. Fülle den Saft zusammen mit Zitronensaft, Schalenabrieb und dem Gelierzucker in einen Topf und lass den Inhalt vier Minuten sprudelnd kochen. Überprüfe anschließend mit der Gelierprobe, ob das Apfelgelee fertig ist und fülle es in sterile Gläser ab.

Möchtest du dein Gelee noch verfeinern, kannst du beispielsweise das Mark einer Vanilleschote hinzufügen. Auch Kräuter wie Minze, Zitronenmelisse oder Thymian können für ein besonderes Aroma im Gelee sorgen. Koche die Kräuter mit und entferne sie mit einer Zange aus dem Gelee, bevor du es in Gläser abfüllst.

Tipp: Nicht jeder Apfel eignet sich, um daraus ein leckeres Gelee herzustellen. Gut funktionieren säuerliche Sorten wie Boskop, Elstar, Cox Orange oder Jonagold.

