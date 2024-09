Apfelkrapfen schmecken wie Donuts, nur noch besser

Dieses Gebäck hat alles, was eine gute Nascherei braucht: Es ist frittiert, in Sirup getränkt und schmeckt herrlich nach Apfel und Zimt. Die Rede ist von Apfelkrapfen, einem Klassiker der US-amerikanischen Küche. Hast du gerade Lust auf eine Tasse Kaffee mit einem süßen Gebäck, das wirklich glücklich macht, dann bereite dieses Rezept direkt zu!

Rezept für Apfelkrapfen

Dieses Rezept für Apfelkrapfen entstammt den Kochbüchern der Amischen. Dabei handelt es sich um eine Glaubensgemeinschaft, deren Anhänger überwiegend in den USA leben. Diese Gruppe ist bekannt für ihre altmodische Lebensweise und das Klischee, dass sie alle modernen Entwicklungen ablehnen. Zwar ist das etwas verallgemeinernd, aber viele Anhänger und Anhängerinnen leben tatsächlich als Selbstversorger. Und das heißt: zur Saison gibt es viel von allem. Da ist Kreativität gefragt, um dennoch abwechslungsreiche Naschereien zu backen.

Eine dieser Naschereien sind Apfelkrapfen, auf Englisch Apple Fritters. Dabei handelt es sich um kleines Fettgebäck aus Apfel, Zimt und Pfannkuchenteig, das nach dem Ausbacken in Sirup getränkt wird. Dadurch sind sie süß, klebrig-knusprig und herrlich fruchtig. Die einzige schlechte Nachricht, wobei dieser Begriff auch nicht wirklich passend ist: Sie können nicht gut vorbereitet werden. Schaue also, wie viel Masse du ausbacken möchtest. Vermischst du die Äpfel mit dem Teig und lässt ihn zu lange stehen, kann es sonst sein, dass er zu wässrig wird.

Apfelkrapfen eignen sich als dekadente Nascherei zum Frühstück, aber ebenso gut auch als süßer Bissen zu einer Tasse Kaffee oder Tee. Das Beste an ihnen ist aber, dass du sie verfeinern kannst, wie du magst. Bist du kein Fan von Sirup, kannst du sie in Zimt und Zucker wälzen. Sind sie dir nicht intensiv genug, tauche sie in Kuvertüre. Klingt das nicht lecker?

Ist deine Apfelernte zu groß ausgefallen? Dann koche deine Äpfel zu einem selbstgemachten Apfelmus ein. Auch anderes Gebäck mit Äpfeln schmeckt immer, wie unser Joghurtkuchen mit Apfel oder die Apfel-Zimt-Ringe beweisen.