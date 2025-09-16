Apfelkrapfen aus dem Airfryer: Besser kannst du Äpfel nicht zubereiten

Du hast ein paar Äpfel übrig und willst mal etwas anderes machen als Kompott oder Kuchen? Dann sind diese fluffigen Apfelkrapfen aus dem Airfryer genau das Richtige für dich. Sie sind köstlich – außen leicht knusprig, innen herrlich weich und fruchtig. Und das Beste? Sie werden komplett ohne Fettbad und Frittieröl zubereitet. Klingt gut? Schmeckt noch besser!

So einfach gelingen Apfelkrapfen aus dem Airfryer

Für diese Apfelkrapfen aus dem Airfryer brauchst du keine ausgefallenen Zutaten oder stundenlange Vorbereitung. Es genügen ein paar Äpfel, etwas Mehl, ein Ei, Zucker, Zimt und Backpulver. Schäle zunächst die Äpfel und schneide sie in sehr kleine Stücke. Alternativ kannst du sie auch reiben und dann ausdrücken. Ideal sind säuerliche Sorten wie Elstar oder Boskoop.

Nachdem du dich um die Äpfel gekümmert hast, ist der Teig dran. Dafür verrührst du das Ei mit Zucker, Vanillezucker und etwas Milch oder Joghurt. Dann gibst du Mehl und Backpulver dazu und rührst alles zu einem glatten Teig. Zum Schluss hebst du die Apfelstücke unter – fertig. Jetzt formst du mit zwei Löffeln kleine Häufchen und legst sie in eine Silikonform oder direkt in die gefettete Airfryer-Schale. Je nach Einstellung brauchen die Apfelkrapfen etwa zehn bis 12 Minuten, bis sie goldbraun sind. Schaue zwischendurch am besten nach, wie weit sie sind, schließlich mag niemand verbranntes Gebäck.

Noch warm schmecken die Apfelkrapfen aus dem Airfryer am besten. Du kannst sie mit Puderzucker bestäuben, in Zimt-Zucker wälzen oder mit einer Glasur überziehen. Perfekt für deinen nächsten Kaffee-Kuchen-Nachmittag oder auch einfach so zwischendurch als süßer Snack.

Apfelkrapfen aus dem Airfryer Nele 4.08 ( 26 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 kleine Äpfel Elstar oder Boskoop

1 Ei

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 EL Joghurt

100 g Mehl

1 TL Backpulver Zubereitung Schäle die Äpfel und schneide sie in sehr kleine Stücke oder reibe sie grob und drücke überschüssige Flüssigkeit aus.

Schlage das Ei mit Zucker, Vanillezucker und etwas Joghurt schaumig. Rühre Mehl und Backpulver unter, bis ein glatter Teig entsteht. Hebe die Apfelstücke vorsichtig unter.

Fette die Schale des Airfryers leicht ein oder verwende eine Silikonform. Setze mit zwei Löffeln kleine Häufchen vom Teig hinein. Tipp : Mit dieser : Mit dieser Silikonform 🛒 bleibt nichts im Airfryer kleben.

Backe die Apfelkrapfen bei 180 °C etwa 10-12 Minuten, bis sie goldbraun und aufgegangen sind. Schau zwischendurch nach, damit sie nicht zu dunkel werden. Notizen Bestäube die fertigen Apfelkrapfen mit Puderzucker oder Zimt und Zucker oder verziere sie mit einer Glasur aus Zitronensaft und Puderzucker.

