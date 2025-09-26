Saftiger Apfelkuchen aus der Kastenform: So leicht geht Backen

Backe, backe Kuchen, Leckerschmecker hat gerufen – und zwar den Namen dieses leckeren Gebäcks: Apfelkuchen aus der Kastenform. Da kommen sofort alle angerannt, denn den möchte sich niemand entgehen lassen.

Saftiger Apfelkuchen aus der Kastenform: ein echter Kuchenklassiker

Apfelkuchen gehören zu den Kuchenklassikern schlechthin. Weil man Äpfel das ganze Jahr über bekommt, schmeckt er im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt im Spätsommer wird er aber besonders köstlich, denn etwa von August bis Oktober ist Apfelernte! Das restliche Jahr über bekommt man das süß-säuerliche Obst als Lagerware, aktuell landen pflückfrische Exemplare in den Regalen.

Was passt da also besser, als sich einen saftigen Apfelkuchen aus der Kastenform zu backen? Nichts! Legen wir also direkt los, indem wir zwei Äpfel schälen, vierteln, die Kerne heraus- und den Rest klein schneiden. Damit die geschnittenen Früchte nicht so schnell braun anlaufen, träufeln wir etwas Zitronensaft darüber.

Aus Butter, Zucker, Vanillezucker und etwas Salz rühren wir eine schaumig-cremige Masse. Nach und nach rühren wir insgesamt drei Eier ein. Nimm dir für jedes der Eier etwas Zeit, bevor du das nächste dazu schlägst. Separat davon mischen wir Mehl und Backpulver und geben den Mix zusammen mit Milch dazu. Daraus wird nun unser Kuchenteig. Am Ende heben wir die klein geschnittenen Äpfel unter und füllen den Teig in eine gefettete und mit Mehl ausgestäubte Kastenform. Dann geht’s noch für 50 Minuten in den Ofen.

Tipp: Du kannst den Apfelkuchen aus der Kastenform mit Puderzucker bestreuen, bevor du ihn servierst.

Wir lassen den Ofen gar nicht erst erkalten, sondern backen gleich noch einen Pflaumenkuchen aus der Kastenform. Danach schieben wir noch einen Apfelkuchen mit Puddingcreme und einen Apfelkuchen mit Zimtstreuseln in den Ofen.

Übrigens: Zum Kuchen passt eine Tasse Tee oder Kaffee. Wie du die besonders stilvoll servierst? Zum Beispiel in einer selbst bemalten Tasse, die du mit Nagellack marmoriert hast. Dieses und weitere DIY-Projekte findest du bei Geniale Tricks!