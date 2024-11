Apfelkuchen mal anders: besonders herbstlich mit frischen Hagebutten

Es gibt doch kaum eine entspanntere und schönere Beschäftigung als Streifzüge durch Wald und Wiesen, mit einem Sammelkörbchen in der Hand. Nicht nur der Spätsommer beschenkt uns mit allerlei Essbarem aus der Natur, auch im Herbst und Winter warten dort draußen einige Leckereien. Eine davon ist die Hagebutte. Die leuchtend roten Früchte von Rosengewächsen kannst du bis in den Dezember hinein pflücken. Und zum Beispiel einen tollen Apfelkuchen mit Hagebutten zubereiten.

Apfelkuchen mit selbstgepflückten Hagebutten

Nach dem Sammeln von Früchten in freier Natur sind das anschließende Backen und gemütliche Genießen eines Kuchens weitere, wunderbar entspannte Betätigungen. Mit unserem Rezept für einen Apfelkuchen mit Hagebutten kannst du also wunderbar ein schönes Wochenende gestalten. Die roten Früchte haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt und gelten als heimisches Superfood. Dennoch wirst du sie in Supermärkten seltener zu Gesicht bekommen. Das ist eigentlich schade, denn Superfood aus weit entfernten Ecken der Welt findet sich dort zuhauf.

Aber so sind wir für unseren herrlichen Apfelkuchen mit Hagebutten „gezwungen“, sie bei einem schönen Spaziergang selbst zu ernten. Nimm Handschuhe mit, denn die Sträucher sind stachelig. Auch die Kerne im Inneren der Hagebutte haben Härchen mit Widerhaken, die bei Hautkontakt Juckreiz auslösen. Wasche die Früchte zu Hause gründlich und befreie jede vom Stiel, Blütenansatz und den Kernen. Nach unserem Rezept kochst du sie in Wasser weich und pürierst sie anschließend zu einem glatten Mus.

Das kühlt ab, während du den Teig für den Apfelkuchen mit Hagebutten zubereitest. Der besteht aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl, Backpulver, Salz und Zimt. Füge Milch und das Hagebuttenmus hinzu und vermenge alles. Hebe klein geschnittene Apfelstückchen unter und gib den Teig in eine Form. Verteile grob gehackte Walnüsse darüber und backe den Kuchen für 45 Minuten. Fertig!

Hagebutten-Muffins schmecken ebenfalls super. Eine klassische Hagebutten-Marmelade oder ein Hagebuttenessig sind auch tolle Ideen für die Verarbeitung deiner Ernte!