Apfelkuchen mit Marmelade: fruchtig-süßes Kuchenglück

„An Apple a day keeps the doctor away“ heißt es in einem alten Sprichwort. Was dabei nicht erwähnt wird, ist wie der Apfel gegessen werden soll. Wir schnappen uns die Äpfel und backen aus den Früchten einfach einen Apfelkuchen mit Marmelade. Der schmeckt fruchtig-süß und ist ein echtes Highlight auf der Kaffeetafel.

Süßer Genuss: Apfelkuchen mit Marmelade

Eins ist klar: Unser Apfelkuchen mit roter Marmeladenfüllung und einer Schicht Äpfeln obendrauf ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein Geschmackserlebnis, das Lust auf mehr macht. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie er gebacken wird.

Basis des Kuchens ist ein saftiger und lockerer Rührteig. Für den schlägst du zunächst Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz mit einem Mixer cremig. Rühre anschließend einzeln die Eier unter. Als nächstes mischst du das Mehl mit dem Backpulver und rühre die trockenen Zutaten unter die Butter-Ei-Masse zu einem glatten Teig. Fülle diesen in eine eingefettete Springform. Darüber streichst du vorsichtig eine Schicht rote Marmelade.

Für welche Marmeladensorte du sich entscheidest, bleibt deinem Geschmack überlassen. Gut schmecken Varianten mit Erdbeeren oder Himbeeren. Auch ein rotes Johannisbeergelee oder, jetzt zur Pflaumenzeit, ein Pflaumenmus passen gut.

Für die obere Apfelschicht schneidest du die Äpfel in dünne Spalten, beträufelst sie mit Zitronensaft und streust Zimt und Zucker darüber. Dann belegst du den Kuchen mit den Apfelspalten und schiebst den Kuchen für 45 bis 50 Minuten in den Ofen. Nach dem Backen lässt du den Kuchen kurz abkühlen und löst ihn dann aus der Form. Bestreue den Apfelkuchen mit Marmelade vor dem Servieren noch mit Puderzucker.

