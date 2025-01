Du hast noch nie einen Apfelkuchen selbst zubereitet, weil du dich vor der Teig-Herstellung etwas fürchtest? Kein Problem – verwende einfach fertigen Blätterteig. Unser Zimtschnecken-Apfelkuchen ist eine Fusion aus zwei beliebten Gebäckstücken, den jeder zubereiten kann, egal ob Profi oder Anfänger.

Zimtschnecken-Apfelkuchen: Kuchenboden aus Zimtschnecken

Das Besondere an unserem Zimtschnecken-Apfelkuchen ist sowohl der Kuchenboden als auch die Kuchendecke. Diese bestehen nämlich aus zahlreichen kleinen Zimtschnecken. Mit nur vier Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal gelingt dir ratzfatz dieses himmlische Kuchenrezept.

Nachdem du die Kuchenform mit den Blätterteig-Zimtschnecken ausgelegt hast, marinierst du die Äpfel. Gib nur Zucker, Zimt und Mehl hinzu und vermenge alles gut miteinander. Verteile die Äpfel gleichmäßig auf den Zimtschnecken. Aus dem restlichen Blätterteig werden nochmals viele kleine Zimtschnecken zubereitet, die zum Schluss, platt gerollt die Kuchendecke ergeben. Nach dem Backen kommt noch ein herrlicher Zuckerguss aus Zitronensaft und Puderzucker on top.

Und wisst ihr, was zu diesem köstlichen Zimtschnecken-Apfelkuchen noch hervorragend passen würde? Schlagsahne mit Vanille oder Vanilleeis – besser kann man Äpfel wirklich nicht kombinieren. Auch wenn du bisher beim Backen noch nicht so viel Erfahrung sammeln konntest, dieser Apfelkuchen ist kinderleicht zuzubereiten, sieht aber letztendlich so aus, als ob er vom Profi höchstpersönlich kreiert wurde. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Zimtschnecken-Apfelkuchen 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 4 Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal

2 EL geschmolzene Butter

8 EL Zimt Für die Füllung: 10 rote Äpfel

170 g Zucker

1 EL Zimt

3 EL Mehl Zum Garnieren: Zuckerguss Zubereitung Rolle zunächst einen Blätterteig auf dem dazugehörigen Papier aus, bestreiche ihn mit der flüssigen Butter und streue dann ca. 2 EL Zimt darauf. Anschließend rollst du ihn von einer der langen Seiten her eng auf. Stelle die Rolle kalt und wiederhole die Prozedur mit allen Blätterteigplatten.

Anschließend schneidest du jede Rolle in etwa 20 Stücke.

Lege eine runde, gefettete Pie-Form nun mit den Mini-Rollen von 2 Blätterteigplatten aus. Lege die kleinen „Schnecken“ von innen nach außen und drücke sie dann so fest in die Form, dass sie sich verbinden und zu einem Teigboden bzw. -rand werden. Der Kuchenrand kann ruhig über den Rand der Form hinausstehen.

Danach streichst du die ganze Fläche mit Eigelb ein.

Schäle als Nächstes die Äpfel und schneide sie in schmale Spalten. Streue dann Zucker, Zimt und Mehl darauf und vermische alles sorgfältig, am besten mit den Händen. Verteile dann die Füllung gleichmäßig in der Form.

Die weiteren ca. 40 Rollen verteilst du kreisrund auf einem großen Blatt Backpapier und legst ein zweites Blatt darüber. Walze die Schnecken dann mit einem Nudelholz vorsichtig platt.

iehe dann das obere Blatt ab und „stürze“ die Zimtschneckenteigplatte dann als Deckel auf die Apfelfüllung und drücke sie sanft darauf. Ziehe dann das Backpapier ab und schneide den Teig des Kuchendeckels, der über den Rand hinaussteht, ab. Bestreiche die Oberfläche noch einmal mit Eigelb.

Backe den Pie dann 40 Minuten lang bei 180 °C (Ober- und Unterhitze).

Während dein Backwerk anschließend kurz abkühlt, mischst du Zitronensaft mit Puderzucker, um einen Zuckerguss herzustellen. Gib diesen über den Kuchen, indem du einen Löffel damit in Bahnen über den Kuchen schwenkst.

