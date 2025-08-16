Overnight Oats am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen

Kuchen zum Frühstück? Aber gerne doch! Zugegeben, heute backst du dir keinen kompletten Kuchen am Morgen, bekommst mit viel weniger Aufwand aber trotzdem ein Glas voller Kuchengeschmack! Diese Apfelkuchen Overnight Oats könnten dein neues Lieblingsfrühstück werden, also probiere sie gleich aus.

Apfelkuchen Overnight Oats zum Frühstück und dir gelingt jeder Tag

Overnight Oats sind für mich schon lange ein fester Bestandteil meines Alltags. Ich fand Haferflocken eigentlich immer ziemlich langweilig, bis mir jemand dieses, für mich damals bahnbrechende, Konzept gezeigt hat, sie einfach über Nacht einweichen zu lassen und mit Toppings meiner Wahl aufzupeppen.

Wie wohl die meisten begann es bei mir damals zunächst einfach mit ein wenig Zimt und Nüssen oder Trockenfrüchten. Mittlerweile probiere ich immer wieder gerne neue Rezepte aus und kann mir ein Leben ohne diese einfache, schnell vorbereitete und sättigende Mahlzeit nicht mehr vorstellen. Und dass wir heute Apfelkuchen Overnight Oats zubereiten hat für mich fast schon ein wenig „back to the roots“-Gefühle.

Schon vor einigen Jahre habe ich quasi schon eine Grundversion dieses Rezeptes zubereitet und mich sofort verliebt. Wenn du mich fragst, sind Äpfel und Zimt aber auch einfach wie füreinander gemacht und geben eine der besten Geschmackskombinationen ab. In dieser Zubereitung pimpen wir das ganze noch mit etwas Apfelmus für die Extraportion Geschmack, der Joghurt sorgt dafür, dass alles schön cremig wird.

Muskat und Salz geben den Overnight Oats noch etwas Tiefe. Der Ahornsirup sorgt mit seinem unverkennbaren Geschmack nicht nur für eine angenehme Süße, sondern bringt auch noch eine gewisse Würze hinein. Damit du auch noch etwas Crunch bekommst, mixen wir gehackte Walnusskerne unter und schon kannst du es dir schmecken lassen! Overnight Oats sind perfekt für alle, die sich morgens keinen Kopf um ihr Frühstück machen wollen. Einfach abends schnell vorbereiten, ab in den Kühlschrank und am nächsten Morgen genießen!

Apfelkuchen Overnight Oats Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (à 400 ml, z.B. online hier 🛒 verfügbar) 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 1 Apfel

20 g Walnusskerne

100 g Apfelmus

100 g griechischer Joghurt 3,5 % Fett

200 ml Milch

100 g zarte Haferflocken

2 EL Ahornsirup

1/2 TL Zimt

1 Prise Muskat

1 Prise Salz Zubereitung Wasche den Apfel. Viertel und entkerne ihn anschließend und schneide ihn dann in kleine Würfel.

Hacke die Walnüsse grob.

Vermenge Apfelwürfel, Apfelmus, Joghurt, Milch, Haferflocken, Ahornsirup, Zimt, Muskat und Salz in einem verschließbaren, sterilen Glas.

Mische die Walnüsse unter, verschließe den Behälter und stelle ihn am besten über Nacht in den Kühlschrank.

Rühre alles am nächsten Tag noch einmal gut um und garniere nach Wünschen mit zusätzlichen Apfelstücken oder etwas Zimt.

