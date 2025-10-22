Apfelküchlein wie von Oma: ein Stück Kindheit zum Vernaschen

Manche Gerichte sind für immer mit bestimmten Menschen verbunden und schmecken auch nur dann exakt so, wenn diese Person sie für dich zubereitet. Selbst wenn du das Rezept kennst, gelingt es dir nie so wie dem geliebten Menschen. Bei mir sind das Apfelküchlein – in Teig frittierte, knusprige Apfelscheiben, die meine Oma mir und meinen Cousinen stets mit viel Liebe in ihrer kleinen Küche gebacken hat. Noch heute habe ich, wenn ich an die Küchle denke, direkt den süßen Geschmack meiner Kindheit im Mund und möchte daher gerne das Rezept mit dir teilen. Komm, lass uns Apfelküchle backen!

Apfelküchlein – knusprig, fruchtig, lecker

Es kommt mir vor, als wäre es gestern, dass ich mit meinen Cousinen bei meiner Oma in der Küche auf der Eckbank saß und wir unter lautem Schnattern und Kichern darauf gewartet haben, bis die goldgelben, dampfenden Apfelküchle vor uns auf dem Teller landeten. Und meiner Oma dabei zugesehen haben, wie sie gefühlt kiloweise Äpfel gewaschen und entkernt hat, bevor sie sie in dicke Scheiben geschnitten und dann sorgfältig einen Teig angerührt hat, in dem das Obst gewendet wurde.

Hat sie das Öl in den Topf gegeben und mit ihrem Holzkochlöffel getestet, ob das Fett bereit zum Frittieren war, war die Freude noch größer, wussten wir doch, es geht gleich los. Und dann wanderten die in Teig gewendeten Apfelscheiben in das heiße Öl und wurden zu köstlichen kleinen Fladen frittiert, von denen man gar nicht genug bekommen konnte.

Serviert wurden die Apfelküchlein mit Zimt und Zucker und immer zusammen mit einer Gemüsesuppe. Diese schmeckt ebenfalls nur bei meiner Oma exakt so, wie ich sie kenne, bei niemand anderem. Aber das ist ein anderes Rezept. Zu den Apfelküchlein, vor allem, wenn sie als Nachtisch auf den Tisch kommen, kann ich mir übrigens auch Vanilleeis oder Vanillesoße gut vorstellen.

In unserem Leckerschmecker-Repertoire haben wir noch mehr Rezepte für dich, die von unseren Großmüttern stammen und die du auf jeden Fall einmal probieren solltest. So wie Schaumrollen mit Vanillecreme, saftiger Kirsch-Streuselkuchen oder Omas saftiger Bienenstich.

Und wann backst du die Apfelküchlein meiner Oma nach? Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß dabei und lass‘ sie dir schmecken!

Apfelküchlein Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Äpfel

75 g Mehl

½ TL Zucker

1 Prise Salz

75 ml Milch

1 Ei

375 ml neutrales Öl zum Frittieren

50 g Zucker

1 TL Zimt Zubereitung Wasche die Äpfel und tupfe sie trocken. Entkerne sie mit einem scharfen Messer, sodass ein Loch mit 2-3 cm Durchmesser entsteht. Schneide die Äpfel in ca 2 cm dicke Scheiben und stelle sie beiseite. Tipp: Mit einem Mit einem Apfelentkerner 🛒 bekommst du das Kerngehäuse einfach und ohne viel Arbeit aus den Früchten. Vermische Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel. Gib Milch und Eier dazu und verrühre alles zu einem glatten Teig. Lege immer bis zu fünf Apfelscheiben auf einmal in den Teig. Dann kannst du auch schon mit dem Frittieren loslegen. Erhitze dazu Öl in einem breiten Topf; es ist zum Frittieren bereit, wenn man einen Holzkochlöffel in das Fett hält und sich kleine Bläschen darum bilden. Stelle die Schüssel mit den in Teig gelegten Apfelscheiben neben den Herd und lege mit zwei Gabeln vorsichtig die Apfel-Teig-Scheiben in das Fett. Achte dabei darauf, dass du nur so viele Scheiben in den Topf oder die Pfanne gibst, dass sie beim Backen nicht aneinander kleben. Backe die Apfelküchlein von jeder Seite 2 Minuten goldbraun. Lasse die Küchlein anschließend auf einem Stück Küchenpapier abtropfen. Mische Zucker mit Zimt und wende die Apfelküchlein noch heiß darin. Notizen Nach Belieben kannst du die Apfelküchlein mit einer Kugel Vanilleeis oder Vanillesoße servieren.

Auf einem Blech im Backofen bei ca. 90 °C Ober-/Unterhitze bleiben die Küchlein warm, bis alle fertig frittiert sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.