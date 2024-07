Diese fruchtige Apfellimonade sagt dem Durst den Kampf an

Bei Temperaturen um die 30 Grad und aufwärts kommt man ganz schön ins Schwitzen. Jetzt ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Empfohlen sind mindestens 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ist dir aber Wasser ausschließlich zu langweilig, ist unsere selbst gemachte Apfellimonade eine erfrischende Alternative.

Schnelles Rezept für erfrischende Apfellimonade

Eine Limonade aus der eigenen Küche ist schnell und ohne Aufwand zubereitet. Der Aufwand dafür hält sich in Grenzen und die Liste an Zutaten ist kurz. Hinzu kommt, dass eine selbst gemachte Limonade viel weniger Zucker enthält als bei gekauften Varianten. Je nach persönlichem Geschmack kannst du den Zucker sogar ganz weglassen. Unsere Limo enthält nur einen Esslöffel braunen Zucker, den du zum Beispiel durch Honig ersetzen kannst, wenn du magst.

Für eine hausgemachte Apfellimonade benötigst du Apfelsaft, Mineralwasser, zwei Bio-Zitronen, zwei Äpfel, etwas Rohrzucker, Thymianzweige und Eiswürfel.

Wasche zuerst das Obst. Teile die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Scheiben. Auch eine Zitrone schneidest du in Scheiben. Den Saft der anderen Zitrone presst du aus.

Vermische in einer Karaffe nun den Zitronensaft mit dem Apfelsaft, dem Mineralwasser und dem Zucker. Danach fügst du noch die Zitronen- und Apfelscheiben, den Thymian sowie die Eiswürfel hinzu. Alles gut umrühren und fertig. Magst du deine Limonade schön kalt am liebsten? Dann stelle sie noch für eine gute Stunde in den Kühlschrank, bevor du dir dein erstes Glas gönnst.

Um Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsstörungen an heißen Sommertagen zu vermeiden, ist es wichtig, über den Tag verteilt ausreichend zu trinken. Allen, denen das schwerfällt, können selbst gemachte Limonaden und Eistees mit wenig Zucker helfen. Magst du es außergewöhnlich, dann lass dir diese Lavendel-Limonade nicht entgehen. Besonders erfrischend löschst du deinen Durst mit einer spritzigen Zitronenlimonade und auch ein Kräuter-Eistee sorgt im Sommer für Erfrischung.