Apfelmuffins aus der Heißluftfritteuse: schnell gemacht und einfach lecker

Muffins sind immer ein Highlight, denn sie sind schnell gebacken, handlich und einfach superlecker. Kommen sie dann noch aus dem Airfryer, umso besser. Wir zeigen dir, wie einfach es ist, saftige Apfelmuffins in der Heißluftfritteuse zu backen.

Schnelles Rezept für Apfelmuffins aus der Heißluftfritteuse

Der verführerische Duft nach Zimt und frisch gebackenen Äpfeln bringt deine Küche zum Duften und zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht.

Für die kleinen Küchlein benötigst du nur wenige Zutaten, von denen du die meisten sicherlich schon im Schrank hast. Den Teig rühren wir aus Mehl, Butter oder Margarine, Backpulver, einem Ei und Zucker zusammen. Anschließend schneiden wir zwei Äpfel in kleine Würfel, mischen diese mit Zimtzucker und heben sie unter den Teig. Jetzt füllen wir 5 Muffinförmchen aus Silikon 🛒 damit und platzieren sie im Korb des Airfryers. Nach nur einer Viertelstunde können wir die Apfelmuffins aus der Heißluftfritteuse holen und genießen.

Der größte Vorteil am Backen im Airfryer ist ganz klar der Energieverbrauch. Da Heißluftfritteusen kleiner sind und sich schneller aufheizen, verbrauchen sie in der Regel weniger Strom als ein Backofen. Außerdem geht das Backen oft schneller und du musst den Airfryer im Allgemeinen nicht vorheizen.

Das Ergebnis sind fluffige, saftige Apfelmuffins, die jeder gern vernascht. Lass sie vor dem Servieren aber kurz abkühlen, um dir nicht die Zunge zu verbrennen. Falls am Ende noch welche übrig bleiben, kannst du sie am nächsten Tag auch kalt vernaschen. Oder du legst sie noch einmal für einige Minuten in die Heißluftfritteuse, um sie wieder leicht zu erwärmen. Lass sie dir schmecken!

Deine Heißluftfritteuse ist unglaublich vielseitig. In ihr kannst du nicht nur Apfelmuffins backen, sondern auch leckere Berliner oder Zimtschnecken. Blitzschnell gebacken sind auch die Muffin-Pancakes aus dem Airfryer.

Apfelmuffins aus der Heißluftfritteuse Anke 4.19 ( 242 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 17 Minuten Min. Gesamtzeit 27 Minuten Min. Portionen 5 Stück Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 Muffinförmchen aus Silikon Zutaten 1x 2x 3x 2 kleine Äpfel

1 TL Zimtzucker

1 Ei Gr. M

20 g Zucker

40 g Butter alternativ Margarine

75 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz Zubereitung Schäle die Äpfel und schneide sie dann in kleine Würfel. Vermische sie in einer Schüssel mit dem Zimtzucker und stelle sie kurz beiseite.

Schlage das Ei mit Zucker und Butter schaumig. Gib nach und nach das Mehl samt Backpulver und Salz hinzu. Verrühre den Teig gut.

Hebe zum Schluss die Apfelstücke unter und verteile den Teig auf die Muffinförmchen.

Setze diese in den Korb der Heißluftfritteuse und backe die Apfelmuffins für 15-17 Minuten bei 160 °C. Prüfe mit der Stäbchenprobe, ob sie durchgebacken sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.