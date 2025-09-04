Apfelmuffins mit Sour Cream: So lecker ist der Spätsommer

Diese saftigen Apfelmuffins mit Sour Cream bringen süßes Backglück in deine Küche. Du brauchst nur wenige Zutaten und etwa 30 Minuten Zeit, um zwölf herrlich duftende Muffins zu zaubern. Der Sauerrahm macht den Teig besonders weich und saftig, während frische Apfelstücke für natürliche Süße und einen angenehmen Biss sorgen. Mit knusprigen Streuseln und einem zarten Zuckerguss werden diese Muffins zu einem echten Leckerbissen für jeden Anlass.

Apfelmuffins mit Sour Cream: der Geheimtipp für extrasaftige Küchlein

Muffins stammen ursprünglich aus England, eroberten aber in den USA schnell die Herzen der Bäcker und entwickelten sich dort zu einer eigenen Kunstform. Amerikanische Muffins unterscheiden sich dabei deutlich von ihren englischen Verwandten – sie sind süßer, lockerer und werden meist als Frühstück oder Snack genossen.

Für die Apfelmuffins mit Sour Cream kannst verschiedene Apfelsorten verwenden. Entscheide dich entweder für süße Gala-Äpfel, aromatischen Jonagold oder einen säuerlichen Granny Smith. Zimt rundet die Muffins geschmacklich ab und macht schon Lust auf den bald beginnenden Herbst.

Dem Duft aus der Küche beim Backen der Apfelmuffins mit Sour Cream kann niemand widerstehen. Die kleinen, handlichen Kuchen lassen sich wunderbar in die Brotdose packen, schmecken hervorragend zum Sonntagsfrühstück oder eignen sich perfekt als kleines Mitbringsel zur Party mit Freunden.

Wir verzieren die Muffins noch mit knusprigen Streuseln und etwas Zuckerguss. Das sorgt für einen schönen Crunch beim Vernaschen.

Binde dir deine Schürze um, hole die Backzutaten aus dem Schrank und lass uns gleich loslegen! Diese Küchlein sind einfach muffintastisch!

Apfelmuffins mit Sour Cream Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Muffins: 3 große Äpfel

250 g Mehl Type 405

200 g Zucker

2 TL Backpulver

1 TL Natron

1 TL Zimt

1 Prise Salz

115 ml Öl

2 Eier Größe L

230 g Sour Cream

1 EL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒 Für die Streusel: 80 g Mehl Type 405

60 g Butter kalt

50 g brauner Zucker

1 Prise Salz Für den Zuckerguss: 120 g Puderzucker

2-3 EL Milch

1/2 TL Vanilleextrakt Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Muffinblech 🛒 mit 12 Papierförmchen 🛒 aus.

Wasch die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Stücke. Stelle sie dann beiseite.

Vermenge alle Zutaten für die Streusel in einer Schüssel und verreibe sie mit den Fingern zu groben Streuseln. Stelle sie danach kalt.

Bereite nun den Teig der Muffins zu. Vermische dafür alle trockenen Zutaten in einer Schüssel.

Verrühre Öl, Eier, Sour Cream und Vanilleextrakt zu einer glatten Masse. Füge die trockenen Zutaten hinzu und rühre sie vorsichtig unter, bis ein weicher Muffinteig entsteht.

Hebe die Apfelstücke unter. Rühre dabei nicht zu viel!

Verteile den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen.

Streue die Streusel darüber und backe die Muffins für 15-20 Minuten. Sie sind fertig, wenn sie beim Drücken zurückfedern oder ein Zahnstocher sauber herauskommt. Lass sie dann vollständig abkühlen.

Verrühre die Zutaten für den Guss miteinander und träufle ihn zum Schluss über die Apfelmuffins.

