Apfelmuskuchen mit Streuseln: der einfachste Apfelkuchen der Welt

Der traditionelle Apfelmuskuchen mit Streuseln gehört wohl zu den Klassikern auf Omas Kuchentisch. Doch nach Omas Rezept ist er nicht, so viel Ehrlichkeit muss sein. Meine Oma ist leider keine Küchenfee, dafür hat sie andere Qualitäten. Mein Opa schaute immer scherzhaft nach der Katze, wenn meine Oma einen Braten servierte – wenn du verstehst, was ich meine. Komm, wir backen einen ultra fixen Apfelkuchen!

Apfelmuskuchen mit Streuseln: Den kriegt nicht nur Oma gebacken

Doch zurück zum Apfelmuskuchen mit Streuseln. Der hätte meinem Opa geschmeckt. Und er wird dir schmecken. Um ihn zu backen, musst du ebenfalls keine Küchenfee sein. Es handelt sich um einen einfachen Streuselteig mit einer Füllung aus Apfelmus, etwas Speisestärke, dem Mark einer Vanilleschote und Zimt. Das ist das Geniale an diesem Rezept: kein ewiges Schälen und Schneiden der Äpfel. Der Apfelmus verleiht der Kreation außerdem eine besondere Saftigkeit. Eine praktische, zeitsparende Lösung, die auch noch Vorteile hat.

Zunächst bereitest du die Streusel zu, indem du Mehl, Backpulver, Zucker und Butter vermischst. Zwei Drittel davon kommen in eine runde Kuchenform, wo du sie andrückst und mit einer Gabel einstichst. Backe diesen „leeren“ Kuchen zunächst für 15 Minuten. Genug Zeit, um die Füllung anzurühren: Verrühre Apfelmus, Speisestärke, Vanilleschotenmark und Zimt. Diese Füllung gießt du nun in den vorgebackenen Kuchenboden.

Bestreue den Apfelmuskuchen mit den übrigen Streuseln und backe ihn für etwa 30 Minuten fertig. Das Ergebnis duftet herrlich und ist wahrscheinlich noch am selben Tag verputzt. Für Backanfänger ist dieses Rezept bestens geeignet. Denn wie du siehst, kannst du einen Apfelkuchen kaum einfacher backen. Verschiedene, komplizierte Teige? Fehlanzeige. Langes Schnibbeln in der Küche? Nö! Vielleicht sollte ich dieses Rezept meiner Oma zeigen.

Der einfache Apfelkuchen mit Schmand gehört auch zur Familie der fixen Apfelrezepte. Ein weiterer Klassiker ist der versunkene Apfelkuchen, der ebenfalls einen festen Stammplatz auf vielen Kaffeetafeln innehält. Und dieser SOS-Kuchen kommt dir zu Hilfe, wenn du schnell einen einfachen und leckeren Kuchen backen willst.

Apfelmuskuchen mit Streuseln Ann-Katrin Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Streusel: 400 g Mehl

5 g Backpulver

200 g Zucker

250 g Butter und etwas mehr für die Form Für die Füllung: 700 g Apfelmus

50 g Speisestärke

1 Vanilleschote online z.B. hier 🛒

½ TL Zimt Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Mische Mehl mit Backpulver in einer Schüssel. Füge Zucker und Butter hinzu und verarbeite alles mithilfe eines Handrührgeräts zu Streuseln. Fette eine Springform mit Butter ein und gib 2/3 der Streusel hinein. Drücke sie zu einem Kuchenboden fest. Stich mehrmals mit einer Gabel Löcher hinein und backe ihn für 15 Minuten. Bereite in der Zwischenzeit de Füllung zu. Gib Apfelmus, Speisestärke, das Mark einer Vanilleschote und Zimt in eine Schüssel und verrühre. Gib die Füllung in den vorgebackenen Kuchenboden. Bedecke den Kuchen mit den übrigen Streuseln und backe ihn für ca. 30 Minuten im Ofen fertig. Notizen Ähnlich unkompliziert wie der Apfelmuskuchen mit Streuseln ist diese wunderhübsche Girlande aus Papierkreisen . Die Anleitung dafür findest du wie immer bei Geniale Tricks.

