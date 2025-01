Apfelmuskuchen mit Zimt: Überrasche deine Lieben mit diesem süßen Glück

Die Welt backt zu wenig Kuchen! Kochen? Klar, das gehört zum Alltag dazu, aber backen scheint für viele eine Seltenheit zu sein. Wann genießt man schon mal einen selbst gemachten Kuchen? Höchstens mal am Wochenende, so scheint es. Dabei versüßen Leckereien wie dieser Apfelmuskuchen mit Zimt auch den Alltag und nicht nur die freien Tage.

Apfelmuskuchen mit Zimt: süße Aufmunterung

Vor allem, wenn sich der Winter von seiner trüben Seite präsentiert, kann es nicht schaden, die eigene Stimmung kulinarisch etwas aufzuheitern. Und was eignet sich dafür besser als ein Stück frisch gebackener, saftiger Apfelmuskuchen mit Zimt? Nun, vielleicht zwei Stücke. Wir genießen das leckere Gebäck nicht nur samstags oder sonntags, wenn sich Familie oder Freunde zum Kaffeeklatsch anmelden. Am liebsten nehmen wir es mit ins Büro und überraschen die Kollegen. Oder lassen uns den süßen Gugelhupf im Homeoffice schmecken.

Um den zu genießen, brauchen wir nur eine Handvoll Zutaten und etwa eine Viertelstunde Zeit. Länger dauert es nicht, den Teig anzurühren, in eine Gugelhupfform 🛒 zu füllen und in den Ofen zu schieben. Dort verbleibt der Apfelmuskuchen mit Zimt dann 45 Minuten, bevor er wieder heraus kommt. Zuvor prüfen wir durch die Stäbchenprobe, ob der Kuchen auch wirklich durchgebacken ist.

Dazu stecken wir eine Rouladennadel oder einen Holzspieß in den Kuchen und prüfen beim Herausziehen, ob klebrige Teigreste daran haften geblieben sind. Wenn dem so ist, sollte der Apfelmuskuchen mit Zimt noch ein paar Minuten länger in der Röhre bleiben. Ansonsten kann er herausgenommen werden.

Wir lassen ihn kurz in der Form abkühlen und stürzen ihn danach auf ein Kuchengitter, auf dem er vollständig abkühlen kann. Dann bestäuben wir ihn noch mit Puderzucker und genießen das erste Stücke. Oh, schmeckt der gut!

Apfelmuskuchen mit Zimt Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Gugelhupfform, 24 cm Zutaten 1x 2x 3x 150 g Butter zimmerwarm, und etwas mehr für die Form

120 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 Eier

250 g Mehl und etwas mehr für die Form

1 TL Zimt gemahlen

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

280 g Apfelmus oder Apfelmark

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Ofen vor (180 °C Ober-/ Unterhitze).

Schlage die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig und rühre die Eier einzeln ein.

Mische das Mehl mit dem Zimt, dem Backpulver und dem Salz. Stäube die Mischung zur Butter-Zucker-Mischung und vermenge alles mit dem Apfelmus zu einem glatten Teig.

Fette eine Gugelhupfform ein und stäube sie mit Mehl aus. Fülle den Teig hinein und streiche ihn glatt.

Backe den Kuchen 45 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen!

Lass den Kuchen kurz abkühlen, stürze ihn aus der Form und lass ihn auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen. Bestäube ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

