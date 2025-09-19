Apfelpommes mit Karamellsoße: neuer Lieblingssnack

Du hast es dir gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht und schaust deine Lieblingsserie, als sich plötzlich ein Hüngerchen bemerkbar macht. Jetzt muss dringend ein Snack her. Aber was soll es werden? Chips? Zu fettig. Salzstangen? Zu trocken. Wie wäre es stattdessen mit Apfelpommes mit Karamellsoße? Die sind schnell zubereitet und versüßen jeden Serienmarathon.

Apfelpommes mit Karamellsoße: Knusper-Snack

Wie einfach sich Pommes aus Kartoffeln zubereiten lassen, ist bekannt. Aber Pommes aus Äpfeln? Das mag ungewöhnlich klingen, ist aber einen Versuch wert. Mit ihrem festen Fruchtfleisch sind die Früchte wie gemacht, um Pommes frites aus ihnen zu machen – zumindest in der süßen Variante.

Die Äpfel werden in Spalten geschnitten, in einer Panade aus Mehl, Ei und Milch getunkt und anschließend in heißem Fett ausgebacken. Lass sie danach auf Küchenpapier abtropfen und wälze sie zum Schluss in einer Mischung aus Zimt und Zucker.

Zu „echten“ Pommes darf ein passender Dip natürlich nicht fehlen. Deshalb gibt es zu den süßen Apfelpommes noch eine cremige Karamellsoße. Für die schmilzt du Zucker in einem Topf und rührst dann die Butter ein. Lösche mit der Sahne ab und verrühre alle Zutaten gut miteinander, sodass eine crenige, dickflüssige Soße entsteht. Für ein spannendes Geschmackshighlight schmeckst du sie mit einer Prise Salz ab.

Warum die Apfelpommes der perfekte Snack für den nächsten Serienmarathon sind? Ihre Hülle aus Zimt und Zucker in Kombination mit der Karamellsoße stehen einfach für Gemütlichkeit pur. Kuschle dich in deine Lieblingsdecke, schalte eine gute Serie (oder einen Film) an und lass dir die süßen Pommes schmecken.

Die besten Snacks für den nächsten Filmabend gesucht? Probiere auch mal diese selbst gebackenen Rosmarincracker mit Olivenöl, diese schnell gemachten Zucchini-Parmesan-Chips oder diesen Brezel-Snack aus dem Airfryer.

Apfelpommes mit Karamellsoße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Apfelpommes: 4 große Äpfel z. B. Elstar oder Boskop

2 TL Zimt

100 g Zucker

100 g Mehl

100 ml Milch

1 Ei

Pflanzenöl zum Frittieren Für die Karamellsoße: 100 g Zucker

50 g Butter

100 ml Schlagsahne

1 Prise Salz Zubereitung Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in gleichmäßige Spalten.

Vermische Zucker und Zimt in einer Schüssel.

Gib Mehl, Milch und Ei in eine zweite Schüssel und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Erhitze das Pflanzenöl in einem Topf auf 170 °C. Tipp : Die Temperatur kannst du mit einem : Die Temperatur kannst du mit einem Frittierthermometer 🛒 kontrollieren.

Wälze die Apfelstifte im Teig, frittiere sie portionsweise goldbraun und lass sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen.

Wälze die frittierten Apfelpommes in der Zimt-Zucker-Mischung.

Schmilz für die Karamellsoße Zucker in einem Topf.

Rühre die Butter ein und lösche mit der Sahne ab. Lass die Soße unter Rühren kurz köcheln, bis sie eine cremige Konsistenz hat. Schmecke die dann mit einer Prise Salz ab und lass sie vor dem Servieren vollständig abkühlen.

