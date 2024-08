Knusprige Apfelringe im Bierteig: ein Genuss, den man erleben muss

Vermische dann die Trockenhefe mit dem Mehl in einer Schüssel und gib das zimmerwarme Bier, eine Prise Salz und die beiden Eigelbe dazu. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Stelle ihn abgedeckt für 3 Stunden in einen kühlen Ort zum Ruhen.

Schäle in der Zwischenzeit die Äpfel und entferne das Kerngehäuse. Schneide sie dann in 1 cm dicke Scheiben und lege sie in eine Schüssel.