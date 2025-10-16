Zimtige Apfelfüllung trifft fluffigen Teig: Ein Stück und du bist völlig von der Rolle

Wenn du wenig Zeit, aber große Lust auf etwas Selbstgebackenes hast, dann ist diese Apfelrolle genau dein Rezept. Der Boden ist ein fluffiger Biskuitteig, die Füllung besteht aus geraspelten, süß-säuerlichen Äpfeln mit Zimt – mehr braucht’s eigentlich nicht, um glücklich zu sein. Für alle, die es unkompliziert und dennoch köstlich lieben.

Süßes Ofenglück: Rezept für eine einfache Apfelrolle

Kennst du das: Du hast extrem Lust auf etwas Süßes, aber einfach nichts zu Hause? Dann wird es Zeit, sich selbst ans Werk zu machen! Wie gut, dass es massenweise Rezepte gibt, mit denen sich ganz easy was für den süßen Zahn zubereiten und der Appetit stillen lässt. Daher gibt’s bei uns heute eine Apfelrolle. Das Beste: Du brauchst nicht eine Stunde lang sehnsüchtig neben dem Backofen zu warten, bis ein Kuchen fertig ist. Denn unsere Apfelrolle kommt mit einem superluftigen und fluffigen Biskuitteig daher. Und auch die Apfelfüllung ist im Nu hergestellt. Nach rund 30 Minuten ist die gerollte Nascherei auch schon fertig. Neugierig? Wir zeigen dir, wie’s geht!

Starte mit den Äpfeln: Schäle und reibe sie mit einer Küchenreibe fein. Anschließend wandern sie mit Zucker und Zimt in eine große Pfanne und werden gebraten. Brate solange, bis die Äpfel keine Flüssigkeit mehr abgeben und überschüssiges Wasser verkocht ist. Anschließend verteilst du die Apfelmasse gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech.

Nun kommen wir zum Biskuitteig. Dafür schlägst du Eiweiß mit Zucker auf. Anschließend siebst du Mehl, Backpulver und Vanille in eine Schüssel und vermengst das Ganze mit den Eigelben und der Milch. Dann hebst du vorsichtig den Eischnee unter. Das sorgt dafür, dass der Teig schön luftig wird. Anschließend verteilst du den Teig gleichmäßig auf der Apfelmasse. Danach backst du alles für etwa 15 Minuten. Nach dem Backen stürzt du den Kuchen auf ein neues Stück Backpapier und rollst das Ganze von der langen Seite her auf. Schon ist deine Apfelrolle fertig! Bevor du sie anschneidest, kannst du sie noch mit etwas Puderzucker bestäuben.

Ich lass mir die Apfelrolle am liebsten mit einem Klecks frisch geschlagener Sahne oder einer Kugel Vanilleeis schmecken. Für mich ist das einfach die beste Kombination. Fröhliches Naschen!

Apfelrolle Adrianna Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Füllung: 6 Äpfel

2 EL Zucker mehr oder weniger nach Geschmack

1 TL Zimt Für den Teig: 3 Eier

150 g Zucker

150 ml Milch

1 Pck. Backpulver

1 Pck. gemahlene Bourbon-Vanille z. B. online hier 🛒

300 g Mehl Außerdem: Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Schäle die Äpfel und rasple sie mit einer Küchenreibe fein. Gib die Äpfel in eine Pfanne, füge Zucker und Zimt hinzu und brate, bis alle Flüssigkeit verkocht ist. Trenne die Eier und schlage das Eiweiß zusammen mit dem Zucker auf. Vermische das Eigelb und die restlichen Zutaten miteinander. Hebe den Eischnee vorsichtig unter, sodass ein fluffiger Teig entsteht. Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Verteile die Apfelmasse gleichmäßig auf einem mit Backpapier belegten Blech und bestreiche das Ganze dann mit dem Teig. Backe das Ganze für ca. 15 Minuten, bis die Oberseite gebräunt ist. Nimm den Kuchen, bedecke den ihn mit einer Schicht Backpapier und einem Brett. Stürze ihn dann, indem du das Blech samt Brett einmal umdrehst. Rolle ihn von der langen Seite her auf. Bestäube die Apfelrolle vor dem Anschneiden und Servieren mit etwas Puderzucker. Notizen Wir bleiben thematisch beim Apfel, wechseln aber vom Backen zum Dekorieren. Unsere Freunde von Geniale Tricks zeigen dir, wie du Deko-Äpfel aus Stoffservietten basteln kannst.

