Blätterteig, Apfel & Lotus-Creme: ein unschlagbares Trio

Apfelkuchen ist ein Klassiker. Aber diese Apfeltarte mit Lotus-Creme hebt ihn auf ein ganz neues Level! Die fruchtigen Apfelscheiben schmiegen sich an eine unwiderstehlich leckere Creme aus Karamellgebäck, während knuspriger Blätterteig und buttrige Streusel für das perfekte Finish sorgen. Und das Beste: Die Tarte ist unglaublich einfach und schnell gemacht. Perfekt für gemütliche Nachmittage, spontane Gäste oder einfach nur, weil du Lust auf etwas richtig Gutes hast!

Rezept für Apfeltarte mit Lotus-Creme: schnell, einfach und so gut

Kennst du das? Du willst etwas backen, hast aber keine Lust ewig in der Küche zu stehen oder auf große Sauerei. Oder zählst du vielleicht wie ich eher zu den Backanfängern? Da kommen Rezepte wie gerufen, die weder kompliziert sind, noch viele Zutaten, Rührschüsseln oder Equipment brauchen. Unsere Apfeltarte mit Lotus-Creme ist ein solches Rezept. Es gelingt garantiert, schmeckt absolut herrlich und macht trotz seiner leichten Zubereitung ganz schön was her. Damit beeindruckst du deine Kaffee-Gäste auf alle Fälle.

Das Tolle an der Apfeltarte mit Lotus-Creme: Womöglich hast du schon einige der Zutaten zuhause. Zum Beispiel Mehl, Zucker und Butter. Dann fehlen dir nur noch saftige Äpfel, eine Packung Blätterteig aus dem Kühlregal sowie ein großes Glas Lotus-Creme 🛒. Wir verwenden in unserem Rezept das Original von Biscoff. Du kannst aber auch eine günstigere Variante benutzen. Viele Supermarkt-Eigenmarken bieten ähnliche Brotaufstriche an. Alle Zutaten parat? Dann legen wir los!

Rolle den Blätterteig am besten auf einem runden Blech aus. In der Mitte platzierst du eine Schüssel. Dann bestreichst du den Teig ringsum die Schüssel mit Lotus-Creme. Im Anschluss belegst du das Ganze mit dünnen Apfelscheiben und klappst die äußeren Ränder des Blätterteigs nach innen ein. Danach entfernst du die Schüssel und teilst den Kreis in der Mitte in sechs gleichgroße Dreiecke. Diese klappst du nach außen über die Äpfel, sodass aus dem Ganzen ein Ring entsteht. Zum Schluss verknetest du Mehl, Zucker und Butter zu Streuseln und bestreust die Apfeltarte damit. Danach geht’s für 30 Minuten bei 180 Grad Celsius zum Backen in den Ofen. Ist die Apfeltarte mit Lotus-Creme fertig, kannst du sie mit Puderzucker bestäuben und lauwarm genießen. Fröhliches Schnabulieren!

Unser SOS-Kuchen lässt sich genauso fix backen, wenn mal wieder spontaner Kaffee-Besuch auf der Matte steht. Oder du greifst zu unserem Rezept für diesen 5-Minuten-Kuchen, der ebenfalls schnell im Ofen ist. Und ein einfacher Zitronen-Kastenkuchen geht sowieso immer. Viel Spaß beim Backen! Auf Leckerschmecker findest du noch weitere Rezepte für Backanfänger. Frag am besten unseren Koch-Bot nach Vorschlägen!

Apfel-Tarte mit Lotus-Creme Adrianna Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 Äpfel

1 Packung Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Glas Lotus-Creme Für die Streusel: 120 g Mehl

100 g Butter

50 g Zucker

1 Prise Fleur de Sel Für den Dip: 250 g Lotus-Creme

Etwas Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C vor. Schäle und entkerne die Äpfel und schneide sie in dünne Scheiben. Rolle den Blätterteig auf einem Backblech mit Backpapier aus. Handelt es sich um eine rechteckige Teigplatte, schneide mit einem Messer einen großen Kreis für den Boden der Apfeltarte aus. Platziere in der Mitte der runden Teigplatte eine Schüssel und bestreiche den Blätterteig um die Schüssel herum mit Lotus-Creme. Belege den Teig nun mit den Apfelscheiben. Klappe die äußeren Ränder des Teigs ein. Entferne die Schüssel und schneide die kreisrunde Fläche in der Mitte in 6 Dreiecke. Falte die dreieckigen Teigstücke nach außen ein, sodass sich ein Blätterteigring bildet. Verknete für die Streusel in einer Schüssel Mehl, Butter, Zucker und Fleur de Sel mit den Fingern zu einer sandig-krümeligen Textur. Bestreue die Apfeltarte mit den Streuseln. Backe die Apfeltarte mit Lotuscreme für 30 Minuten goldbraun und knusprig. Erwärme währenddessen für den Dip etwas Lotus-Creme in einer Schüssel über dem Wasserbad. Bestäube die Apfeltarte mit etwas Puderzucker, stelle den Dip in die Mitte des Rings und genieße das Ganze lauwarm. Notizen Halloween steht vor der Tür oder du hast einfach so Lust eine Grusel-Party zu schmeißen. Bei Geniale Tricks findest du eine Anleitung, die dir zeigt, wie du aus Äpfeln Schrumpfköpfe machen kannst

