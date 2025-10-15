Diesen Apple Crumble im Glas musst du zum nächsten Picknick mitbringen

Der Frühling bringt uns nicht nur jedes Jahr aufs neue wieder herrlich frische Zutaten, sondern verwöhnt uns auch mit den ersten warmen Tagen des Jahres. Und wenn es dir da wie mir geht, heißt das: Endlich geht die Picknick-Saison wieder los! Dieser Apple Crumble im Glas ist ein perfektes Dessert für das nächste gemütliche Picknick im Park.

Apple Crumble im Glas: ein kleiner Wohlfühlmoment zum Mitnehmen

Der Apple Crumble im Glas ist kinderleicht zubereitet und ideal für unterwegs. Fürs Picknick ist er nach einigen herzhaften Snacks der perfekte Nachtisch. Aber da du ihn einfach überall hin mitnehmen kannst, wird er dir jederorts eine Freude machen. Im Büro, in der Uni oder als Belohnung bei einer Wanderung.

Im Glas ist er gut geschützt und du brauchst dir keine Gedanken darüber machen, dass irgendetwas zerdrückt wird. Zauber dir kleine Wohlfühlmomente, die du in jeder Situation genießen kannst. Wer würde sich nicht über einen Apfelkuchen aus dem Glas freuen?

Die Zutaten sowie die Zubereitung sind super simpel und ergeben eine herrlich schmeckende Harmonie. Die in Butter angebratenen und leicht karamellisierten Apfelwürfel bringen dir köstliche, kleine Fruchtmomente, die ideal mit dem Zimt zusammenkommen. Wenn du magst, kannst du zusätzlich noch ein paar Rosinen für mehr Süße untermischen.

Die knusprigen Streusel bilden im Glas eine Basis, die sich mit der Feuchtigkeit der Äpfel vollsaugt und so eine schmackhafte, saftige Konsistenz bekommt. Als Topping sorgen sie dennoch für genügend Biss in diesem Dessert. Abgerundet wird alles von der herrlich luftigen und nicht zu süßen Vanillecreme. Bereite dir diese kleinen Glücksmomente unbedingt selbst zu.

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr köstliche Rezepte, die in einem Glas zusammenkommen. Mit einer Schwarzwälder Kirschtorte im Glas machst du einen Klassiker im Miniformat. In dieses Tiramisu im Glas wirst du dich garantiert verlieben. Und unser Apfel-Karamell-Cheesecake macht einfach glücklich.

Apple Crumble im Glas Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Streusel: 150 g Weizenmehl Type 550

70 g gemahlene Haselnüsse

80 g brauner Zucker

1 Prise Salz

100 g kalte Butter in Stücken Für die Äpfel: 4 Äpfel z.B. Braeburn oder Jonagold

30 g Butter

2 EL Apfel-Balsam-Essig z.B. online hier 🛒 verfügbar

85 g Zucker

1 EL Zimt Für die Vanillecreme: 200 ml Schlagsahne

1 Pck. Vanillezucker

150 g Jogurt Zubereitung Vermenge für die Streusel Mehl, Haselnüsse, braunen Zucker und Salz miteinander. Gib dann die Butter in kleinen Würfeln dazu und verarbeite die Mischung mit deinen Händen zu Streuseln. Knete den Teig nicht zu lang, damit er nicht zu weich wird. Stelle die Streusel für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. Kümmer dich währenddessen um die Äpfel. Schäle sie, schneide sie in Achtel, entferne das Kerngehäuse und würfle sie dann gleichmäßig. Schmilz ein wenig Butter in einer Pfanne und brate die Apfelwürfel für 6-7 Minuten an. Gieße den Apfel-Balsamico-Essig, Zucker und Zimt hinzu. Reduziere die Hitze und lass die Mischung 10-15 Minuten köcheln, bis die Äpfel karamellisiert und goldbraun sind. Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor. Verteile die kalten Streusel gleichmäßig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und brate sie für 15 Minuten bis sie knusprig sind. Lass sie anschließend abkühlen. Gib währenddessen die Schlagsahne in eine Schüssel und schlage sie zusammen mit dem Vanillezucker auf, bis sie steif ist. Hebe dann anschließend vorsichtig den Joghurt unter. Fülle das Dessert in passende, wiederverschließbare Gläser. Beginne mit einer dünnen Schicht Streuseln, verteile die Apfelstücke darauf, danach die Creme und darauf wieder Streusel.

