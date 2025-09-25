Heute backen wir Kekse, denen niemand widerstehen kann

Du liebst den Geschmack von Apple Pie, willst aber keinen ganzen Kuchen backen? Dann sind die Apple Pie Cookies ideal. Mit ihnen genießt du den köstlichen Geschmack eines Apfelkuchens in handlicher Form – die perfekte Nascherei für zwischendurch.

Apple Pie Cookies: einfach selbst gemacht

Die Apfelernte ist in vollem Gange. Zwar lassen sich die saftigen Früchte hervorragend lagern, aber noch besser lassen sich zu diesen leckeren Keksen verarbeiten. Die Wahl der Apfelsorte bleibt dir überlassen. Aromatische Sorten wie Elstar oder Boskoop sind ideal, aber auch ein saurer Granny Smith oder ein eher süßer Gala-Apfel eignen sich fantastisch.

Die Basis der Apple Pie Cookies ist ein einfacher Mürbeteig mit gemahlenen Mandeln. Für die Füllung werden Äpfel in kleine Würfel geschnitten und mit Zitronensaft, Zucker und Zimt gewürzt. Anschließend werden sie in einem Topf aufgekocht und mit Speisestärke angedickt. Nach einer kurzen Kühlzeit rollst du den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und stichst 12 Kreise aus. Auf jeden Kreis gibst du etwas von der Apfelfüllung. Den restlichen Teig rollst du wieder aus und schneidest ihn in dünne Streifen, die du zu einem Gittermuster legst. Mit den Gittern dekorierst du zum Schluss die Apple Pie Cookies und nach 15 Minuten im Ofen kannst du schon den ersten Keks verzehren.

Durch ihre handliche Größe kannst du die Apple Pie Cookies problemlos unterwegs genießen oder auf Partys anbieten. Diese Kekse sind eine tolle Alternative, wenn du Lust auf etwas Süßes hast, aber keine ganze Torte backen möchtest. Sie eignen sich auch hervorragend als kleines Mitbringsel für Einladungen oder als Snack für einen gemütlichen Nachmittag zu Hause.

Apple Pie Cookies 4.80 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 180 g Mehl Type 405

40 g gemahlene Mandeln

80 g Puderzucker

100 g kalte Butter

1 Ei Für die Füllung: 200 g Äpfel

2 TL Zitronensaft

50 g brauner Zucker

1/2 TL Zimt

1 TL Speisestärke

2 TL Wasser Außerdem: 1 Eiweiß

etwas Mehl zum Arbeiten Zubereitung Gib das Mehl zusammen mit gemahlenen Mandeln in eine Rührschüssel. Siebe den Puderzucker und schneide die Butter in kleine Stücke. Gib beides zum Mehl dazu.

Schlage das Ei in eine kleine Schüssel auf und verquirle es mit einer Gabel. Gib die Hälfte davon zum Teig.

Verknete alle Zutaten zwischen den Händen zu einem bröseligen Mürbeteig. Wickle ihn danach in Frischhaltefolie und stelle ihn für 30 Minuten kühl.

Bereite in der Zwischenzeit die Apfelfüllung zu. Schäle dafür die Äpfel 🛒 , viertel sie und entferne das Kerngehäuse. Schneide die Äpfel danach in kleine Würfel.

Beträufele sie mit Zitronensaft und vermische sie mit Zimt und Zucker. Lass die Äpfel für 30 Minuten ziehen.

Fülle den ausgetretenen Apfelsaft ohne die Apfelstücke in einen Topf und bringe ihn zum Kochen. Mische Stärke und Wasser und rühre sie unter den kochenden Saft. Wende anschließend die Apfelstücke darin und lass die Apfelfüllung auskühlen.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und stich 12 Kreise (Ø 8 cm) aus. Bepinsele die Ränder mit etwas Eiweiß und gib 1 EL der Apfelfüllung mittig auf jeden Kreis.

Rolle den restlichen Teig erneut aus und schneide ihn in 5 mm dünne Streifen. Lege sie zu einem Gittermuster übereinander und decke die Kekse damit ein.

Lege die Apple Pie Cookies auf eine mit Backpapier ausgelegtes Blech und pinsele sie mit dem restlichen, verquirlten Ei ein.

Backe sie für 15 Minuten und lass sie danach etwas abkühlen.

