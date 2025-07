Kuchen, mal anders: Aprikosen-Crumble ist superfruchtig!

Zugegeben, es ist noch keine Aprikosen-Saison, aber wir können nicht mehr länger auf die sonnigen Früchte warten und greifen zur Dose. Das fröhliche Obstkuchen-Backen im Sommer will schließlich geprobt werden. Das Dosenobst macht unser Crumble-Rezept zu einer besonders schnellen und einfachen Angelegenheit, mit nicht minder leckerem Ergebnis!

Aprikosen-Crumble: der Sommerkuchen für Ungeduldige

„Samen der Sonne“ nannten die Dichter im alten Persien die Aprikosen. Aus dem deutschen Anbau haben Aprikosen ab dem Juli Saison, im Mai gibt es bereits welche aus dem mediterranen Anbaugebiet. Wer auf die leckeren Früchte aber nicht mehr so lange warten will, kann den Sommer etwas früher einläuten und Aprikosen aus der Dose nehmen. So wie in unserem Rezept. Das spart außerdem Zeit, denn sie sind schon geschält, entkernt und halbiert. Umso schneller steht der leckere Aprikosen-Crumble auf dem Tisch!

Was ist eigentlich ein Crumble? Wie der Name vielleicht vermuten lässt, handelt es sich um ein leckeres Dessert aus der englischen und amerikanischen Küche. Dabei werden Früchte mit jeder Menge Streusel aus Butter, Mehl und Zucker überbacken. Dadurch wird das Obst weich und es entsteht ein unwiderstehlicher Sirup. Der Duft, den dein Aprikosen-Crumble beim Backen in der ganzen Küche verbreitet, lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Aprikosen sind nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Mit beachtlichen 280 g Kalium pro 100 g haben die Früchte einen entwässernden Effekt. Sie sind obendrein leicht bekömmlich, weil sie wenig Fruchtsäure enthalten. Wie fast jedes Obst verfügt auch die Aprikose über reichlich Vitamin C, was das Immunsystem unterstützt. Achte darauf, beim Einkauf zu Dosen-Aprikosen zu greifen, die nur leicht gezuckert sind, da dieses Rezept für die Streusel bereits ausreichend Zucker verwendet.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Übrigens solltest du deinen Aprikosen-Crumble am besten heiß genießen! Und noch besser wird er, wenn du dazu eine Kugel Vanilleeis servierst. Ein Rezept zum Reinlegen, Auffuttern und sofort Nachmachen. Für unseren Aprikosen-Bienen-Kuchen verwenden wir ebenfalls Aprikosen aus der Dose. Passend zur Saison kannst du auch einen leckeren Rhabarber-Crumble zubereiten. Und was gehört zum Kuchen dazu? Richtig, eine schöne Tasse Kaffee! Wie wäre es mit etwas Besonderem? Probiere doch unseren Kaffee-Zitronen-Shake!