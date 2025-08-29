Nasche mit uns selbstgemachte Aprikosen-Konfitüre mit Minze zum Frühstück

Selbstgemachte Konfitüren und Marmeladen sind toll. Man weiß, was drin ist und hat die Früchte am besten auch im eigenen Garten geerntet. Mit dieser köstlichen Aprikosen-Konfitüre mit Minze versüßen wir dir dein Frühstück.

Leckere Aprikosen-Konfitüre mit Minze selber machen

Konfitüre selber zu machen, ist wirklich einfach. Du gibst einfach alle Zutaten in einen Topf und lässt sie unter Rühren aufkochen. Sobald die Konfitüre die richtige Konsistenz erreicht hat, füllst du sie in saubere Gläser, verschießt den Deckel und stellst die Gläser auf den Kopf.

Nach einer gewissen Zeit hörst du dann ein zufriedenes Plopp-Geräusch in den Gläsern, das dir anzeigt, dass sich ein Vakuum gebildet hat und der Decker „angesaugt“ wurde. Ist das geschehen, hält sich die Konfitüre locker einige Monate bis Jahre.

Hast du dich eigentlich jemals gefragt, worin der Unterschied zwischen Konfitüre und Marmelade liegt? Wir klären auf und geben dir gleichzeitig noch praktische Tipps zur Aufbewahrung.

Für unsere Aprikosen-Konfitüre brauchst du natürlich Aprikosen und dann noch Apfelsaft, einige Minzblättchen, ein Päckchen Vanillezucker und Gelierzucker im Verhältnis 3:1. Den verwenden wir, weil die Konfitüre dann nicht so süß wird wie beim traditionellen Gelierzucker im Verhältnis 1:1.

Die Aprikosen-Konfitüre mit Minze bringt eine fruchtige Frische auf deinen Frühstückstisch und sorgt für einen genussvollen Start in den Tag.

Auch lecker sind unsere fruchtige Osterkonfitüre oder die Orangenmarmelade wie in England. Egal, für welche du dich entscheidest, lecker sind sie alle.

1,2 kg Aprikosen entsteint und halbiert

einige Minzblättchen klein gehackt

300 ml klarer Apfelsaft

1 Pck. Vanillezucker

500 g Super-Gelierzucker 3:1 z.B. diesen hier 🛒 Zubereitung Gib die Aprikosen, Minzblättchen, den Apfelsaft, Vanillezucker und Gelierzucker in einen großen Topf und koche alles unter Rühren bei starker Hitze auf.

Lass die Konfitüre mindestens 3 Minuten kochen oder bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Fülle sie dann in saubere Gläser und verschließe den Deckel. Stelle die Gläser mit Aprikosen-Konfitüre danach auf den Kopf.

