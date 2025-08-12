Südfrankreich auf dem Teller: Aprikosen-Lavendel-Crumble

Wenn ich an Frankreich denke, dann kommen mir zuerst die endlosen Lavendelfelder in den Sinn. Und als Zweites das Essen. Warum nicht beides miteinander verbinden und einen Aprikosen-Lavendel-Crumble backen?
Mit extra knusprigen Streuseln: Aprikosen-Lavendel-Crumble
Ein Crumble ist eine wunderbare Idee, wenn du Appetit auf Kuchen hast, aber nicht unbedingt groß backen möchtest. Du musst nur die Früchte vorbereiten, einen schnellen krümeligen Teig kneten und alles zusammen in eine Auflaufform geben. Das kommt in den Ofen und ist nach kurzer Zeit bereit, vernascht zu werden. Lange abkühlen lassen musst du einen Crumble nicht, denn er kann sowohl warm als auch kalt gegessen werden.
Wasche zuerst die Aprikosen, entferne den Stein und schneide sie in Viertel. Beträufle sie mit etwas Zitronensaft und mische sie mit Zucker. Dann kommen sie in eine gebutterte Auflaufform. Als nächstes sind die Streusel dran. Zerteile die Butter in Stücke. Dafür sollte sie möglichst kalt sein. Vermische sie mit Mehl, Zucker, Haferflocken, Zimt, Salz, Lavendelblüten und Mandelblättchen. Knete mit den Händen alles zu einem schnellen und krümeligen Teig. Die Krümel wandern anschließend auf die Aprikosen und dein Crumble in den Ofen. Backe ihn für 35 Minuten. In der Zeit dazwischen kannst du schon mal den Tisch decken, Kaffee kochen und vom nächsten Frankreichurlaub träumen.
Tipp: Kommt dir das Lavendelaroma ein bisschen dünn vor und darf gern intensiver sein? Dann mische einen Teelöffel davon auch unter die Aprikosen. Und: Serviere den Crumble gern mit einer Kugel Vanilleeis oder einer Vanillesoße.
Mit Streuseln schmeckt alles besser. Finden wir auch, weshalb wir große Crumble-Fans sind. Perfekt zur Pflaumenzeit schmeckt auch ein Pflaumen-Crumble mit extra knusprigen Streuseln. Ebenfalls empfehlenswert: ein sommerlich-fruchtiger Pfirsich-Crumble, ebenso wie die wohl bekannteste Variante, ein Apfel-Crumble.
Aprikosen-Lavendel-Crumble
Zutaten
- 600 g Aprikosen
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 1 EL brauner Zucker
- 70 g Butter
- 60 g Mehl
- 20 g Haferflocken
- 1/4 TL Zimt
- 50 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 EL getrocknete Lavendelblüten
- 30 g Mandelblättchen
Zubereitung
- Heize den Backofen auf 180 Ober- und Unterhitze vor. Streiche eine Auflaufform mit Butter ein.
- Wasche die Aprikosen, entsteine sie und schneide sie dann in Viertel. Verteile die Aprikosen in die Auflaufform, gib einen Spritzer Zitrone und einen EL braunen Zucker darüber.
- Teile die Butter in kleine Stücke und vermenge sie dann für die Streusel mit Mehl, Haferflocken, Zimt, Zucker, Salz, Lavendelblüten und den Mandelblättchen. Verknete alles mit den Händen zu einem krümeligen Teig.
- Verteile den Teig gleichmäßig über die Aprikosen. Schiebe den Crumble in den Ofen und backe es für 35 Minuten, bis die Streusel goldbraun und knusprig sind.