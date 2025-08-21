Diese Aprikosenmarmelade schmeckt so gut, dass du sie pur löffeln könntest

Du magst Marmelade? Das trifft sich gut, da bist du am richtigen Ort. Diese Aprikosenmarmelade ist nämlich ein absoluter Hit, der voller Geschmack steckt und noch dazu einfach zuzubereiten ist. Mit diesem fruchtigen Aufstrich fängst du den Sommer ein und kannst dich noch Monate später über ein wenig Sonne auf deinem Brot freuen. Hier ist das Rezept.

Aprikosenmarmelade ganz einfach selbst machen

Ich habe es mehrfach gesagt und werde es immer wieder wiederholen: Ich liebe Marmeladen. Je fruchtiger, desto besser. Gekauft habe ich schon seit mehreren Jahren keine mehr, ich koche den Aufstrich immer selbst. Der Aufwand ist es mir wert, denn so weiß ich genau, wie viel Frucht und wie viel Zucker drin sind. Zur Sommerzeit füllt sich mein Vorratsschrank rasant mit allerlei Gläsern verschiedenster Sorten, von Beeren über Steinobst bis hin zu Zitrusfrüchten. Einer meiner Favoriten im Sommer ist diese Aprikosenmarmelade, die ich pur aus dem Glas löffeln könnte.

Aprikosenmarmelade ist vermutlich eine der vielseitigsten Konfitüren, die es so gibt. Sie eignet sich natürlich als Brotaufstrich und verfeinert Müsli und sogar Eis, doch wusstest du, dass sie meist zum Backen verwendet wird? Heiße Gebäcke werden mit ihr bestrichen, um ihnen einen hübschen Glanz zu verpassen. Dieser Vorgang nennt sich passenderweise „aprikotieren“.

Nun aber zurück zu deiner eigenen Aprikosenmarmelade. Schließlich muss es die erst einmal geben, bevor du damit Gebäck bestreichen kannst. Die Zubereitung ist einfach – du benötigst nur Aprikosen, Zitronensaft und Gelierzucker. Klar kannst du auch Aromaten wie Kräuter oder Ähnliches hinzugeben. Ich persönlich bin allerdings eher puristisch veranlagt, was Marmelade angeht, und mag sie am liebsten ohne Zusätze.

Auch lohnt sich die Verwendung einer Flotten Lotte. Das Küchengerät passiert die Marmelade buchstäblich im Handumdrehen und entfernt so allerlei Schalenreste oder Fruchtfasern, die den Genuss beeinträchtigen könnten. Übrig bliebt nur samtweiche, perfekte Aprikosenmarmelade, über die sich jedes Brot freut, das mit ihr bestrichen wird.

Noch ist genug Zeit, um die besten Sommerfrüchte zu Marmelade zu kochen. Mach also direkt weiter und koche Renekloden-Marmelade, Nektarinen-Thymian-Marmelade oder eine leckere Brombeermarmelade.

Aprikosenmarmelade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 5 Gläser Kochutensilien (gibt es z.B. hier 🛒 Flotte Lotte Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Aprikosen

500 g Gelierzucker 2:1 oder 330 g Gelierzucker 3:1

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Wasche, halbiere und entsteine die Aprikosen.

Gib sie in einen Topf und vermische sie mit Gelierzucker und Zitronensaft. Lass das Ganze 10 Minuten stehen, damit der Zucker die Flüssigkeit aus den Früchten zieht.

Koche die Mischung auf und lass sie köcheln, bis die Aprikosen weich sind.

Drehe die Marmelade durch eine Flotte Lotte oder streiche sie durch ein Sieb.

Mach eine Gelierprobe, indem du etwas Marmelade auf einen kalten Teller träufelst. Wenn sie fest wird, ist die Marmelade fertig. Wenn nicht, koche sie erneut mit einem Spritzer Zitronensaft auf.

Fülle die Marmelade heiß in Gläser und verschließe diese sofort.

